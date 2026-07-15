بالفوز بهدفين دون رد وينتظر الفائز من الأرجنتين وإنجلترا على اللقب..

مونديال 2026.. "الماتادور" الإسباني يهزم "الديك" الفرنسي ويتأهل للنهائي بالفوز بهدفين دون رد وينتظر الفائز من الأرجنتين وإنجلترا على اللقب..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم لقاء القمة الأوروبية أمام نظيره الفرنسي بالفوز بهدفين دون رد، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

وأقيم اللقاء على ملعب "دالاس ستاديوم" بولاية تكساس الأمريكية، وأداره الحكم السلفادوري إيلان بارتون، حيث سجل هدفي الإسبان ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو في الدقيقتين 22 من ركلة جزاء و58.

بهذا الفوز، ضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية، حيث يلاقي يوم الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم" الفائز من لقاء الأرجنتين وإنجلترا، الأربعاء.

وجاءت البداية قوية وسريعة وسط محاولات مبكرة من المنتخبين لأخذ زمام المبادرة الهجومية، لكن لم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة حقيقية على المرمى، فيما كان المنتخب الإسباني الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة.

ونجح الماتادور الإسباني في افتتاح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 22 عبر ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، عقب قيام الظهير الفرنسي لوكاس دين بعرقلة لامين يامال أثناء محاولته إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء.

بهذا الهدف، رفع أويارزابال رصيده في البطولة إلى 5 أهداف معادلا بذلك الرقم القياسي كأكثر لاعب إسباني يسجل في نسخة واحدة من البطولة بعد إميليو بوتراغينيو في عام 1986 وديفيد فيا في عام 2010

وكاد المنتخب الإسباني أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 38 بعد تمرير خاطئ من الحارس مايك ماينان، لتصل الكرة إلى داني أولمو ليتبادل الكرة مع لامين يامال الذي أرسلها عرضية إلى فابيان رويز، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب إلى ركلة ركنية.

ولم يظهر المنتخب الفرنسي كامل إمكانياته طوال الشوط الأول، ولم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى الحارس أوناي سيمون، خاصة مع نجاح مدافعي الماتادور في الحد من خطورة الثلاثي مبابي وديمبيلي وأوليسيه.

وفي الشوط الثاني، واصلت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي سيطرتها على مجريات اللعب من خلال كثرة التمرير وتناقل الكرة بين اللاعبين في محاولة لإيجاد ثغرة في الدفاع الفرنسي وسط معاناة من الأخير.

وترجم المنتخب الإسباني أفضليته في اللقاء بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر بيدرو بورو الذي تبادل الكرة مع داني أولمو، قبل أن يجد نفسه منفردا بالحارس ليسدد بسهولة في الشباك.

وألغى الحكم هدفا لإسبانيا في الدقيقة 61 بعدما تسلم لامين يامال كرة طولية وتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع قبل أن يسدد الكرة في الشباك لكن مساعد الحكم أشار بوجود تسلل على اللاعب.

وحاول المنتخب الفرنسي العودة في النتيجة وسدد كيليان مبابي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من زاوية صعبة، لكن أوناي سيمون تصدى لها ببراعة وأخرجها ركنية، قبل أن يكرر اللاعب نفسه المحاولة، لكن مارك كوكوريلا تدخل في الوقت المناسب.

كما ضغط منتخب "الديوك" في الدقائق الأخيرة وكاد ان يقلص الفارق في الدقيقة 81 بعد خروج خاطئ للحارس أوناي سيمون من منطقة جزائه لتشتيت كرة طويلة، لتصل إلى ديزيريه دوي الذي تباطأ في تسديدها لتصل إلى الحارس من جديد.

وأهدر البديل نيكو ويليامز فرصة خطيرة لإسبانيا في الدقيقة 4+90 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم، وردت فرنسا بتسديدة لديمبيلي بتسديدة تصدى لها الحارس، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز الإسبان 2-0.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.