إحياءا للذكرى العاشرة لهجوم نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا، بعد طلب فرنسي حظي بدعم الاتحاد المحلي والحكومة...

مونديال 2026.. الفيفا يوافق على دقيقة صمت قبل قمة فرنسا وإسبانيا إحياءا للذكرى العاشرة لهجوم نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا، بعد طلب فرنسي حظي بدعم الاتحاد المحلي والحكومة...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، على الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة الثلاثاء، إحياء للذكرى العاشرة لهجوم نيس الذي أودى بحياة 84 شخصا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "قبل مباراة فرنسا وإسبانيا، سنقف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم نيس، بعد مرور 10 سنوات على أحداث 14 يوليو/ تموز 2016".

وأضاف: "نشكر رئيس الفيفا على استجابته لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين هبوا لنجدتها. لن ننسى أبدا".

وجاء القرار بعد أن تقدم عمدة مدينة نيس إريك سيوتي بطلب إلى "فيفا"، حظي لاحقا بدعم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو ومسؤولين في الحكومة الفرنسية.

وفي 14 يوليو/ تموز 2016، دهس رجل بشاحنة حشدا من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي في ممشى "بروميناد ديز أنجليه" بمدينة نيس، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 458 آخرين.

وكان المنتخب الفرنسي تأهل إلى نصف النهائي بفوزه على المغرب بهدفين دون رد، فيما بلغ المنتخب الإسباني الدور ذاته بعد تغلبه على بلجيكا بنتيجة 2-1.

ويسعى المنتخب الفرنسي، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، بينما يطمح المنتخب الإسباني، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، إلى خوض النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا.