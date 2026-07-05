بعد تعليق تنفيذ عقوبة الطرد في مباراة البوسنة والهرسك ليكون متاحا أمام بلجيكا، وترامب يشيد بالقرار

مونديال 2026.. الفيفا يرفع الإيقاف عن الأمريكي فولارين بالوغون بعد تعليق تنفيذ عقوبة الطرد في مباراة البوسنة والهرسك ليكون متاحا أمام بلجيكا، وترامب يشيد بالقرار

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، أن مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون، سيكون متاحًا لمباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم ضد بلجيكا، على الرغم من طرده ببطاقة حمراء مباشرة في الفوز على البوسنة.

وقالت لجنة الانضباط، في بيان: "بموجب المادة 27 من قانون الانضباط للفيفا، تقرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فولارين بالوغون، وذلك لفترة اختبار مدتها عام واحد".

وتابع البيان: "إذا ارتكب فولارين بالوغون مخالفة أخرى من النوع نفسه وبالدرجة ذاتها من الخطورة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء تعليق الإيقاف وإنفاذ العقوبة، دون المساس بأي عقوبة إضافية مفروضة على المخالفة الجديدة".

وسجل بالوغون هدفه الثالث في كأس العالم خلال الفوز على البوسنة والهرسك 2-0، لكنه حصل على بطاقة حمراء في الشوط الثاني بسبب غرس حذائه في كاحل لاعب البوسنة طارق محرموفيتش، ما أجبر الولايات المتحدة على خوض بقية المباراة بعشرة لاعبين.

وجرى طرد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).



وقال مدرب المنتخب الأمريكي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إن الحالة "لم تكن تستحق بطاقة حمراء على الإطلاق".

وأشار بوتشيتينو، إلى حالة مشابهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين والجزائر، حيث اعتبر أن اللقطة نفسها لم تُعاقب بالطريقة نفسها.



وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار الفيفا، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تروث سوشيال": "أشكر الفيفا على فعل الصواب، وإنهاء ظلم كبير".

ولم يصدر عن المنتخب البلجيكي، منافس الولايات المتحدة في ثمن النهائي، أي تعليق فوري بشأن إمكانية مشاركة بالوغون في المباراة التي ستقام في مدينة سياتل الأمريكية، الاثنين.

وسبق أن تمكن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، من خوض المباريات الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم، بعدما أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنفيذ المباراتين الأخيرتين من عقوبة إيقافه لثلاث مباريات العام الماضي، إثر طرده في مباراة التصفيات قبل الأخيرة ضد أيرلندا.

