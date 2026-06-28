مونديال 2026.. الغموض يحيط بموقف صلاح من اللحاق بمباراة أستراليا أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة إيران ويخضع لبرنامج علاجي..

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



يخيم الغموض على موقف قائد منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح من إمكانية اللحاق بمباراة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، أن صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية، عقب إصابته خلال مباراة إيران في ختام دور المجموعات ضمن المجموعة السابعة.

وقال في بيان إن طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا أوضح أن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، بعد شعوره بآلام خلال المباراة، ليتم استبداله، وقد بدأ تنفيذ برنامجه العلاجي.

وكان اللاعب (34 عاما) قد غادر مباراة مصر وإيران، التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته دون تحديد مدة التعافي.

ولم تتضح الصورة بشأن مدى جاهزية جناح ليفربول السابق للمشاركة أمام أستراليا في دالاس يوم الجمعة 3 يوليو/ تموز المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وبعد مباراة إيران السبت، قال مدرب منتخب مصر حسام حسن : "تحدثت مع صلاح، وبإذن الله لا تبدو الإصابة خطيرة، وقد أكد لي أن الأمور ستكون على ما يرام".

وسجل صلاح هدفا واحدا وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن في كأس العالم 2026، وتأهلت مصر من المجموعة السابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بلجيكا المتصدرة.