مونديال 2026.. العراق يودع كأس العالم بالخسارة أمام السنغال 0-5

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودع المنتخب العراقي رسميا منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، بخسارته أمام نظيره السنغالي بخماسية نظيفة، الجمعة، على ملعب "تورنتو ستاديوم" بكندا، في ختام مباريات المجموعة التاسعة بالبطولة.

بهذه النتيجة، ظل رصيد العراق بدون نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا في دور المجموعات ليتذيل جدول الترتيب، فيما رفعت السنغال رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى من أجل التأهل لدور الـ32.

وأصبح العراق ثامن المنتخبات التي تغادر البطولة من الدور الأول، والرابع عربيا، بعد تونس والأردن وقطر وهايتي وتركيا وبنما وتشيكيا، في مشاركته الثانية في كأس العالم بعد نسخة 1986 في المكسيك.

وأنهى "أسود التيرانغا" الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد سجله حبيب ديارا في الدقيقة الرابعة، بعد ركنية نفذها لامين كامارا ارتقى لها عبد الله سيك وسددها بضربة رأس قوية اصطدمت بديارا وسكنت الشباك.

وتلقى المنتخب العراقي ضربة قوية في الدقيقة 12 بعد طرد روبين سولاقا بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، جراء عرقلته لساديو ماني وهو في طريقه للانفراد بالحارس.

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب السنغالي تفوقه العددي ليسجل 4 أهداف أخرى حملت توقيع إسماعيلا سار، والبديلين بابي غاي (هدفان)، وإليمان نداي في الدقائق 56 و59 و71 و82.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة وعلى ملعب "بوسطن ستاديوم" بالولايات المتحدة، سجل عثمان ديمبيلي "هاتريك" ليقود منتخب فرنسا للفوز على النرويج 4-1.

وأحرز ديمبيلي ثلاثيته في غضون 32 دقيقة، وهو ثاني أسرع لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم بعد إيريك بروبست مع النمسا ضد تشيكوسلوفاكيا (سابقا) في مونديال 1954.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب "الديوك" جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني، علما بأن الفريقين حسما تأهلهما للدور التالي من الجولة الماضية.

جاءت أهداف المنتخب الفرنسي عبر عثمان ديمبيلي (3 أهداف) وديزيريه دوي في الدقائق 7 و20 و32 و4+90، فيما سجل للنرويج ثيلو أسغارد في الدقيقة 21، وأضاع زميله جورجن ستراند لارسن ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.