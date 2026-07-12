بعد أيام من الخروج أمام بلجيكا في دور الـ32

مونديال 2026.. السنغال تقرر إقالة مدربها باب ثياو بعد أيام من الخروج أمام بلجيكا في دور الـ32

إسطنبول/ الأناضول

قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الأحد، بدء إجراءات إقالة مدرب المنتخب الأول باب ثياو وجهازه الفني، بعد أيام من خروج "أسود التيرانغا" من دور الـ32 في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد، في بيان، إن لجنته التنفيذية قررت خلال اجتماع السبت البدء في إجراءات إنهاء مهام ثياو وجميع أعضاء جهازه الفني.

وأضاف أن القرار جاء عقب خروج المنتخب السنغالي من دور الـ32، وبعد تقييم النتائج وآفاق المنتخب، بما يخدم مصلحة كرة القدم السنغالية.

وتولى ثياو (45 عاما) تدريب السنغال خلفا لآليو سيسيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وقاد المنتخب في 25 مباراة، حقق خلالها 15 فوزا وستة تعادلات، مقابل أربع هزائم.

كما قاد السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي دور المجموعات بالمونديال، خسر المنتخب السنغالي أمام فرنسا والنرويج، قبل أن يفوز على العراق 5-0 ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وفي دور الـ32، تقدم على بلجيكا 2-0، قبل أن يستقبل هدفين في الدقائق الأربع الأخيرة من الشوط الثاني، ثم هدفا من ركلة جزاء في الوقت الإضافي، ليخسر 2-3 ويودع البطولة.

وسبق أن شهد نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، واقعة طلب ثياو من لاعبيه مغادرة الملعب، عقب احتساب ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وعاد اللاعبون إلى الملعب بعد توقف استمر نحو 17 دقيقة، ثم أضاع إبراهيم دياز ركلة الجزاء، وبعدها سجل بابي غاي هدف فوز السنغال في الوقت الإضافي.

لكن في مارس/ آذار الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب فائزا بالبطولة، بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية على خلفية انسحاب السنغال.

وتقدمت السنغال باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، أملا في استعادة اللقب.