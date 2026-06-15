بمستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الثامنة وفي أول ظهور للمنتخب الإفريقي المغمور في نهائيات كأس العالم..

مونديال 2026.. "الرأس الأخضر" تحقق مفاجأة مدوية بالتعادل مع إسبانيا بمستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الثامنة وفي أول ظهور للمنتخب الإفريقي المغمور في نهائيات كأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بعد أن فرض نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره الإسباني، بطل أوروبا، الاثنين، على ملعب "أتلانتا ستاديوم"، في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وحصدت الرأس الأخضر نقطة تاريخية في أول ظهور للمنتخب الإفريقي المغمور بالمونديال، أمام أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب، ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثامنة مؤقتا، انتظارا للقاء الآخر الذي يجمع السعودية والأوروغواي الثلاثاء.

وشهد الشوط الأول صمودا دفاعيا بطوليا لمنتخب الرأس الأخضر، وكانت محاولة إسبانيا الأولى عبر بيدري في الدقيقة 15 بمثابة أول اختبار حقيقي للحارس فوزينيا، البالغ 40 عاما، والذي تصدى لها بسهولة.

وعاد فوزينيا إلى التألق مجددا بتصديه لعدة محاولات خطيرة، أبرزها ضربة رأسية من المدافع إيميريك لابورت، وتسديدة قوية من فيران توريس في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصلت إسبانيا معاناتها في اختراق التكتل الدفاعي الصلب للرأس الأخضر، فأشرك لويس دي لا فوينتي كلا من لامين يامال وميكيل ميرينو من مقاعد البدلاء في الدقيقة 71، ليختبر الأخير فوزينيا بعد دخوله بلحظات.

وتدخل بيكو لوبيز ببسالة ليحجب تسديدة الإسباني ميكيل أويارزابال، وكادت الرأس الأخضر أن تخطف فوزا غير متوقع في الدقائق الأخيرة، لكن رأسية ديني بورغيس أمسكها أوناي سيمون، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الأول في البطولة، في مفاجأة مدوية بالمونديال.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.