بعد تعادله مع النمسا 3-3 في الجولة الختامية للمجموعة العاشرة، فيما سجل ميسي هدفا في فوز الأرجنتين على الأردن 3-1

مونديال 2026.. الجزائر ثالث منتخب عربي يتأهل لدور الـ32 بعد تعادله مع النمسا 3-3 في الجولة الختامية للمجموعة العاشرة، فيما سجل ميسي هدفا في فوز الأرجنتين على الأردن 3-1

إسطنبول/ أحمد حسن / الأناضول



حسم منتخب الجزائر، الأحد، تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بتعادله مع نظيره النمساوي 3-3، على ملعب "كانساس سيتي ستاديوم"، في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة.

بهذه النتيجة، رفع منتخب "الخضر" رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف النمسا في المركز الثاني، ليتأهل المنتخبان معا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعبر فيها المنتخب الجزائري الدور الأول، وكانت الأولى في نسخة 2014.

وأصبحت الجزائر ثالث منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية للبطولة بعد المغرب ومصر، ليضرب موعدا مع سويسرا في الدور التالي الجمعة المقبل بمدينة فانكوفر الكندية، بينما يصطدم المنتخب النمساوي بإسبانيا في لوس أنجلوس.

وافتتح ماركو أرناتوفيتش التسجيل للنمسا في الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة بينية خلف دفاع الجزائر من دافيد ألابا، لينفرد بالحارس أسامة بنبوط ويضع الكرة في الشباك.

وكاد أرناتوفيتش أن يضيف الهدف الثاني بعد لحظات، لكنه سدد بجوار القائم الأيسر، قبل أن تصطدم تسديدة قوية من فارس شايبي بالقائم في الدقيقة 40.

ونجحت الجزائر في إدراك التعادل في الدقيقة 45 عبر رفيق بلغالي، عندما توغل في عمق منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع، ليسدد بيسراه كرة قوية في سقف المرمى.

لكن النمسا استعادت التقدم بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما وصلت تمريرة كونراد لايمر إلى مارسيل سابيتزر، الذي سدد كرة مقوسة رائعة من على حدود المنطقة إلى الزاوية العليا اليمنى من المرمى.

غير أن هذا التقدم لم يدم سوى خمس دقائق، إذ انطلق حسام عوار بقوة من الجهة اليسرى قبل أن يمرر عرضية على خط المرمى، ليودعها رياض محرز، نجم مانشستر سيتي السابق، في الشباك عند القائم البعيد.

وظن محرز أنه منح بلاده الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما سدد من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى السفلى، لكن ساسا كالادزيتش خطف هدف التعادل القاتل للنمسا في الدقيقة 90+6 برأسية من مسافة قريبة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها، وعلى ملعب "دالاس ستاديوم"، حقق منتخب الأرجنتين فوزه الثالث تواليا في البطولة، بعدما تغلب على نظيره الأردني 3-1، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما ظل الأردن دون نقاط في المركز الرابع.

سجل الثلاثية كل من جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء، وليونيل ميسي في الدقائق 19 و31 و80، فيما سجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 55.

وعزز ميسي، الذي شارك كبديل في اللقاء، رقمه القياسي ورفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وبفارق 3 أهداف عن ميروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا السابق وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا الحالي.

وأصبح ميسي أول لاعب على الإطلاق يسجل في 7 مباريات متتالية في كأس العالم، ورفع رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات بالنسخة الجارية من المونديال في صدارة لائحة هدافي البطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل.