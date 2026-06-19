احتجاجا على القرارات التحكيمية خلال اللقاء الذي شهد خسارة "الخضر" بثلاثية في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بكأس العالم..

مونديال 2026.. الجزائر تتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الأرجنتين احتجاجا على القرارات التحكيمية خلال اللقاء الذي شهد خسارة "الخضر" بثلاثية في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بكأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، الجمعة، بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخبه الأول أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري: "أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شكوى رسمية لدى (فيفا) احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الجزائر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026".

ونقل الموقع عن مصادر من الاتحاد الجزائري، قولها إن الشكوى ارتكزت على ثلاث حالات تحكيمية رئيسية، تمثلت في: التدخل على قائد المنتخب عيسى ماندي، والذي رأت "الفاف" أنه كان يستوجب تدخلا أكثر صرامة من الحكم أو مراجعة من تقنية الفيديو (فار)، التدخل بالمرفق على أنيس حاج موسى، التدخل على إبراهيم مازة، والذي اعتبرته الاتحاد الجزائري حالة تستحق المراجعة واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق الأداء التحكيمي للمباراة، والذي أثار ردود فعل واسعة لدى الجماهير والمتابعين، وسط مطالب بضرورة التحقق من بعض القرارات التي اعتبرت مؤثرة في مجريات اللقاء.

وانتهت المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بخسارة الجزائر بثلاثية نظيفة، أحرزها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل حضورا لافتا، إلا أن قرارات الحكم البولندي سيمون مارسينياك أثارت جدلا واسعا حول بعض اللقطات التحكيمية.

وكان اللقاء قد شهد أيضا إلغاء هدف لميسي نجم منتخب "الألبيسيليستي"، وهدفا آخر لفائد فارس شايبي لاعب منتخب "محاربي الصحراء" بداعي وجود حالتي تسلل مشكوك في صحتهما.