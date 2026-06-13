مونديال 2026.. التعادل 1-1 يفرض نفسه على لقاء كندا والبوسنة والهرسك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم لكرة القدم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة لقاء المنتخب الكندي ونظيره البوسني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026، والتي أقيمت الجمعة، على ملعب تورونتو "بي إم أو فيلد" في كندا.

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة ليتقاسما المركز الأول مؤقتا في انتظار اللقاء الآخر الذي يجمع قطر وسويسرا السبت، على ملعب "سان فرانسيسكو باي إيريا" بالولايات المتحدة.

افتتح المنتخب البوسني التسجيل في الدقيقة 13 عندما نفذ إيفان باشيتش ركلة ركنية ليلمسها سياد كولاسيناتش، برأسه بشكل جيد، قبل أن يحولها جوفو لوكيتش، في الشباك برأسية ثانية قوية.

نظم المنتخب الكندي صفوفه مكثفا من ضغطه الهجومي في محاولة لتعديل النتيجة لكنه أخفق في هز شباك الحارس البوسني نيكولا فاسيلي، على الرغم من سيطرته على مجريات اللعب.

بالشوط الثاني، وفي الدقيقة 50، طالب لاعبو المنتخب الكندي باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد الاصطدام المروع بين حارس مرمى البوسنة نيكولا فاسيلي والمهاجم الكندي تاني أولواسيي داخل المنطقة، لكن الإعادة أظهرت عدم وجود خطأ ضد الحارس.

وكاد المنتخب الكندي أن يدرك التعادل في الدقيقة 54 بعد أن سدد ريتشي لاريا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء تجاوزت الحارس، لكن كولاسيناتش، مدافع البوسنة، تصدى للكرة لتصطدم بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع.

تواصلت الهجمات الكندية حتى جاءت الدقيقة 79 لتحمل معها الانفراجة، بتسجيل هدف التعادل، والذي جاء بعد تمريرة بينية رائعة من بروميس ديفيد إلى كايل لارين ليروض الكرة ببراعة قبل أن يسدد بقوة على يسار الحارس.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل بمشاركة 48 منتخبا.