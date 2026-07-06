بعد أقل من 3 أشهر على توليه المنصب وقيادته "النجوم السوداء" في كأس العالم 2026

مونديال 2026.. البرتغالي كارلوس كيروش يعلن رحيله عن تدريب غانا بعد أقل من 3 أشهر على توليه المنصب وقيادته "النجوم السوداء" في كأس العالم 2026

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الأحد، رحيله رسميا عن تدريب منتخب غانا لكرة القدم، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه المهمة، وقيادته "النجوم السوداء" إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وعبر حسابه على منصة "إنستغرام"، كتب كيروش: "تعلمنا من كرة القدم، كما من الحياة، درسا خالدا: إما أن تفوز، وإما أن تتعلم".

وأضاف: "أغادر هذه الرحلة بفخر بما حققناه، ولكن أيضا بشعور إيجابي بعدم الرضا لدى من يطمحون دائما إلى المزيد. فالوصول إلى مستوى أعلى لا ينبغي أن يكون الهدف النهائي، بل بداية لطموحات أكبر".

وتابع: "إن مستقبل منتخب غانا لن يُبنى داخل الملعب فقط، بل يجب أن يبدأ النجاح خارج الملعب، من خلال توفير أفضل بيئة ممكنة لإعداد وحماية وتطوير المواهب الكروية الاستثنائية التي تزخر بها غانا".

كيروش، الذي سبق له تدريب منتخبات البرتغال وإيران ومصر وكولومبيا قال: "إلى رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لخدمة منتخب غانا الوطني لكرة القدم. لقد كان شرفا وامتيازا أن أخدم هذا الوطن و(النجوم السوداء)".

واختتم رسالته: "إلى اللاعبين والجهاز الفني، أتقدم بخالص الشكر على شجاعتكم والتزامكم وتفانيكم المستمر. وإلى الجماهير، قد لا نستطيع الادعاء بأننا حققنا رضا رياضيا كاملا، لكننا نستطيع أن نقول بكل فخر إننا شرفنا ألوان غانا، وأعدنا الاحترام والمصداقية لـ(النجوم السوداء) على أكبر مسرح كروي".

جدير بالذكر أن الاتحاد الغاني لكرة القدم أعلن، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، التعاقد مع كيروش (73 عاما) خلفا للمدرب الوطني أوتو أدو، لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، دون الكشف عن مدة العقد.

وقاد كيروش، منتخب غانا إلى دور الـ32 في المونديال، بعد فوزه على بنما بهدف دون رد، وتعادله مع إنجلترا دون أهداف، وخسارته أمام كرواتيا بنتيجة 1-2 في دور المجموعات، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام كولومبيا بهدف دون مقابل في دور الـ32.

ويعد كيروش، أحدث المدربين الذين غادروا منتخباتهم عقب المشاركة في كأس العالم 2026، بعد رحيل صبري لموشي عن منتخب تونس، وستيف كلارك عن اسكتلندا، وميروسلاف كوبيك عن التشيك، وهيونغ ميونغ-بو عن كوريا الجنوبية.

كما شهدت البطولة رحيل عدد آخر من المدربين، بينهم سيباستيان بيكاسيسي عن الإكوادور، ومارسيلو بيلسا عن الأوروغواي، ورونالد كومان عن هولندا، ويوليان ناغلسمان عن ألمانيا.