قلبت تأخرها إلى فوز ثمين في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور 32 من كأس العالم 2026..

مونديال 2026.. البرازيل تتخطى اليابان بصعوبة وتتأهل لثمن النهائي قلبت تأخرها إلى فوز ثمين في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدور 32 من كأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حجز المنتخب البرازيلي مقعده في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز صعب على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، الاثنين، على ملعب "هيوستن ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وبهذه النتيجة، ضرب المنتخب البرازيلي موعداً في الدور المقبل، الأحد 5 يوليو/ تموز، على ملعب "نيويورك/نيوجيرسي ستاديوم"، مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار والنرويج المقررة الثلاثاء.



وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، لكنه عجز عن اختراق الدفاع الياباني المنظم، فيما اعتمد "الساموراي" على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 29.

واستغل كايشو سانو، لاعب ماينز الألماني، خطأ في تمرير الكرة من دانيلو في منتصف الملعب، لينطلق بسرعة نحو المرمى البرازيلي، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أليسون بيكر.

وفي الشوط الثاني، كثف البرازيليون ضغطهم الهجومي، وكادوا أن يدركوا التعادل في الدقيقة 54، بعدما سدد كاسيميرو كرة رأسية قوية، إلا أنها اصطدمت بالمدافع تاكيهيرو تومياسو على خط المرمى، قبل أن يبعدها الحارس.

وبعد دقيقتين فقط، نجح "السيليساو" في تسجيل هدف التعادل عبر كاسيميرو، الذي ارتقى عالياً وحول برأسه عرضية متقنة من غابرييل ماغالهايس إلى الشباك.

ولاحت فرصة محققة للبرازيل للتقدم في الدقيقة 59، عندما راوغ فينيسيوس جونيور أكثر من مدافع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس الياباني، ثم ارتدت من القائم.

وبدا أن المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يخطف البديل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من برونو غيماريش داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية متقنة استقرت في الزاوية اليسرى البعيدة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخباً.