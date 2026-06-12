في أول ظهور للحكم البالغ 36 عاما في نهائيات كأس العالم

مونديال 2026.. البرازيلي رامون أباتي يدير مباراة مصر وبلجيكا في أول ظهور للحكم البالغ 36 عاما في نهائيات كأس العالم

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، أن البرازيلي رامون أباتي، سيكون حكم المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم 2026، الاثنين المقبل، ضد بلجيكا في مدينة سياتل الأمريكية.

سيدير أباتي (36 عاما) أول مباراة له في كأس العالم، لكنه سبق له الظهور في المناسبات العالمية الكبرى الأخرى، إذ أدار مباراتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، بما في ذلك المباراة النهائية بين فرنسا وإسبانيا.

في العام الماضي، أدار الحكم البرازيلي ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية منها مباراتان في دور المجموعات ومباراة ربع النهائي بين ريال مدريد ودورتموند.

وسيساعد أباتي، مواطناه دانيلو مانس ورافائيل ألفيس، بالإضافة إلى البيروفيَّين كيفن أورتيغا، الذي سيكون الحكم الرابع، ومايكل أورو، مساعد الحكم الاحتياطي.

ويبدأ منتخب "الفراعنة" مغامرته في كأس العالم بمواجهة بلجيكا، الاثنين، وستتبع ذلك مباراتان ضد نيوزيلندا في 21 يونيو/حزيران الجاري، وفي مدينة فانكوفر بكندا، وإيران في 27 يونيو بسياتل.

