البديل ميكيل مورينو سجل هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح "لا روخا" الانتصار 2-1 ويضرب موعدا مع فرنسا في الدور نصف النهائي

مونديال 2026.. البديل مورينو يقود إسبانيا لتخطي بلجيكا وبلوغ نصف النهائي البديل ميكيل مورينو سجل هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح "لا روخا" الانتصار 2-1 ويضرب موعدا مع فرنسا في الدور نصف النهائي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1، الجمعة، بفضل هدف قاتل سجله البديل ميكيل مورينو في الدقيقة 88، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

واحتضن ملعب "لوس أنجلوس ستاديوم" بولاية كاليفورنيا الأمريكية المباراة، التي أدارها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

وسجل هدفي المنتخب الإسباني فابيان رويز، وميكيل مورينو، في الدقيقتين 31 و88، فيما أحرز تشارلز دي كيتيلير، هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب "لا روخا" موعدا مع نظيره الفرنسي في نصف النهائي، الثلاثاء المقبل، على ملعب "دالاس ستاديوم"، بعدما حجز المنتخب الفرنسي مقعده بفوزه على المغرب بهدفين دون رد.

وفرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ انطلاق المباراة، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم في الدقيقة 31، عندما تابع فابيان رويز كرة ارتدت من الحارس تيبوا كورتوا إثر تصديه لتسديدة داني أولمو، ليسددها بقوة داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب البلجيكي في إدراك التعادل عبر تشارلز دي كيتيلير، الذي حوّل برأسه عرضية متقنة أرسلها تيموثي كاستانيي في الدقيقة 42، مسجلا أول هدف يدخل مرمى إسبانيا في البطولة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي، في حين اعتمد المنتخب البلجيكي على التكتل الدفاعي وتألق حارسه كورتوا، الذي تصدى لمحاولات خطيرة من لامين يامال وميكيل أويارزابال.

وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الدقيقة 71، بعدما اضطر الحارس كورتوا إلى مغادرة الملعب متأثرا بالإصابة، ليشارك بدلا منه سيني لامينس، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، خطف البديل ميكيل مورينو هدف الفوز لإسبانيا، بعد دقيقتين فقط من مشاركته، مستغلا كرة ارتدت من الحارس لامينس إثر تسديدة قوية للمدافع باو كوبارسي من خارج منطقة الجزاء.

وكاد المنتخب البلجيكي أن يفرض التعادل في الوقت بدل الضائع، بعدما أخطأ الحارس أوناي سيمون في الخروج من مرماه، إلا أن الدفاع الإسباني تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة، ليحافظ على تقدم "لا روخا" حتى صافرة النهاية.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.