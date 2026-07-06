بعد أن أصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 رغم طرده في المباراة الماضية أمام البوسنة والهرسك

مونديال 2026.. الاتحاد البلجيكي ينتقد قرار تعليق عقوبة الأمريكي بالوغون بعد أن أصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 رغم طرده في المباراة الماضية أمام البوسنة والهرسك

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

انتقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الأحد، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة مع منتخب بلاده أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وأعرب الاتحاد البلجيكي، في بيان، عن استيائه "من قرار الفيفا الذي يسمح للاعب الأمريكي الموقوف بالوغون، باللعب في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، الاثنين".

وتابع البيان: "يستند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قراره إلى المادة 27 من قانون الانضباط الخاص به. وتنص هذه المادة على أنه يجوز للجنة الانضباط التابعة للفيفا تعليق تطبيق إجراء تأديبي سبق اتخاذه".

وأضاف: "ينص قانون الانضباط الخاص بالفيفا على أن البطاقة الحمراء (الطرد) تستوجب تلقائيًا الإيقاف عن المباراة التالية. راجعوا جميع حالات البطاقات الحمراء السابقة في هذه النسخة من كأس العالم".

وتابع البيان، أنه "على الرغم مما سبق، فإن القرار يتعارض بشكل مباشر مع أحكام لوائح مسابقات كأس العالم لكرة القدم 2026".

وحصل بالوغون، على بطاقة حمراء في الفوز على البوسنة والهرسك 2-0، خلال الشوط الثاني، بسبب غرس حذائه في كاحل لاعب البوسنة طارق محرموفيتش، ما جعل الولايات المتحدة تخوض بقية المباراة بعشرة لاعبين.

وجرى طرد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار)، ما جعل غياب المهاجم عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16 يبدو أمرًا محسومًا.

وقال مدرب المنتخب الأمريكي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إن الحالة "لم تكن تستحق بطاقة حمراء على الإطلاق".

ولفت بوتشيتينو، إلى حالة مشابهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الأرجنتين والجزائر، حيث اعتبر أن "اللقطة نفسها لم تُعاقب بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى عدم منح ميسي بطاقة حمراء.

لكن الفيفا فاجأ الجميع بإعلان تعليق تنفيذ العقوبة استنادًا إلى المادة 27 من لائحته التأديبية، مع وضع اللاعب تحت فترة اختبار لمدة عام، بحيث تُفعَّل العقوبة إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال تلك المدة.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرار الفيفا، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تروث سوشيال": "أشكر الفيفا على فعل الصواب، وإنهاء ظلم كبير".

