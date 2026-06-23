مونديال 2026.. الأردنيون فخورون بظهور تاريخي لـ"النشامى" رغم التعثر

[1/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[2/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[3/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[4/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[5/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[6/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[7/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[8/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[9/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[10/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[11/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[12/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[13/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[14/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[15/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[16/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[17/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[18/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[19/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[20/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[21/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[22/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[23/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[24/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[25/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[26/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم
[27/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم