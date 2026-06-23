مونديال 2026.. الأردنيون فخورون بظهور تاريخي لـ"النشامى" رغم التعثر

[1/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[2/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[3/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[4/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[5/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[6/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[7/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[8/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[9/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[10/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[11/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[12/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[13/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[14/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[15/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[16/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[17/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[18/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[19/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[20/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[21/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[22/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[23/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[24/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[25/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[26/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

[27/27] سطّر المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى"، الثلاثاء، مرحلة مهمة في تاريخ مسيرته الكروية بظهوره الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم