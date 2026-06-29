على خلفية الخروج المبكر من كأس العالم 2026، ليصبح المدرب الرابع الذي يغادر منصبه في البطولة..

مونديال 2026.. استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا على خلفية الخروج المبكر من كأس العالم 2026، ليصبح المدرب الرابع الذي يغادر منصبه في البطولة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن مدرب المنتخب التشيكي لكرة القدم ميروسلاف كوبيك، الاثنين، استقالته من منصبه، عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026، وسط موجة انتقادات حادة طالت قراراته الفنية خلال البطولة.

وقال الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان رسمي: "يغادر ميروسلاف كوبيك منصب المدير الفني للمنتخب التشيكي بالتراضي مع رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم".

وتولى كوبيك تدريب المنتخب خلفا لإيفان هاسيك بعد خسارة مفاجئة في التصفيات أمام جزر فارو، قبل أن يقود الفريق إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2006 عبر الأدوار الإقصائية.

وضم المنتخب التشيكي خلال مشواره في التصفيات عددا من اللاعبين البارزين، بينهم مدافع وولفرهامبتون لاديسلاف كريتشي ولاعب خط وسط أولمبيك ليون بافيل سولك، والذين شكلوا العمود الفقري للفريق.

لكن المدرب المخضرم واجه انتقادات واسعة بسبب نهجه الدفاعي، إضافة إلى قراره إبقاء المهاجم باتريك شيك، نجم باير ليفركوزن، على مقاعد البدلاء في مباراة حاسمة أمام المكسيك انتهت بخسارة قاسية 0-3.

وعقب الإقصاء، أرجع كوبيك خروج فريقه إلى "أخطاء ساذجة" والإرهاق الناتج عن السفر المكثف، بعد خسارة المنتخب أمام المكسيك المضيفة، ليحل في ذيل المجموعة الأولى بنقطة واحدة فقط.

ويعد كوبيك رابع مدرب يغادر منصبه عقب الخروج من كأس العالم 2026، بعد الفرنسي صبري لموشي (تونس)، وستيف كلارك (اسكتلندا)، وهونغ ميونغ بو (كوريا الجنوبية).