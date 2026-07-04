مونديال 2026.. احتفالات بمصر بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 المنتخب المصري بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على أستراليا بركلات الترجيح

القاهرة/ الأناضول

عمت الاحتفالات شوارع مصر، مساء الجمعة، عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

ووفق مراسل الأناضول، خرجت تجمعات احتفالية في مختلف محافظات مصر، حيث رفع المشجعون الأعلام ورددوا الهتافات احتفاء بالإنجاز التاريخي للمنتخب.

ويعد هذا التأهل الأول للمنتخب المصري إلى دور الـ16 منذ مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدا في دور الـ16 مع الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، المقررة صباح السبت.

من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب، قائلا في بيان: "أهنئ أبناء مصر، أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب".

وأضاف: "لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".

كما هنأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، منتخب مصر، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة.

وأصبح المنتخب المصري ثاني فريق عربي يتأهل لهذا الدور بعد المغرب الذي صعد على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح أيضا في وقت سابق.

وعايشت عدسة الأناضول، أجواء الاحتفالات في عدد من المناطق، بينها التجمع الخامس شرقي القاهرة، حيث ردد المشجعون الهتافات ورفعوا الأعلام المصرية احتفاء بالإنجاز التاريخي.

وعبر عدد من المصريين في مقابلات مع الأناضول، عن فرحتهم بهذا الفوز التاريخي.

وشرقي القاهرة، شهدت منطقة المشجعين "الفان زون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب محافظة الجيزة، احتفالات واسعة، فيما امتدت مظاهر الفرح إلى المقاهي والشوارع في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية ومطروح، فضلا عن محافظات صعيد مصر، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.

كما اكتست أهرامات الجيزة باللون الأحمر احتفالا بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويأتي التأهل في وقت تشهد فيه كرة القدم العربية حضورا لافتا في مونديال 2026، بعدما أصبح المنتخب المصري ثاني فريق عربي يبلغ دور الـ16، عقب تأهل المغرب في وقت سابق.