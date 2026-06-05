مونديال 2026.. إيران تسلّم جوازات منتخبها للسفارة الأمريكية بأنقرة

أنقرة/الأناضول

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه بناءً على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تسليم جوازات سفر أفراد المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لاستكمال إجراءات التأشيرة.

جاء ذلك في حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، حول إجراءات التأشيرات الخاصة بأفراد المنتخب الذي سيشارك في كأس العالم 2026.

وقال تاج: "طلب منا الفيفا أمس تسليم جوازات سفر أعضاء المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة، وقد قمنا بذلك".

كما تطرق إلى احتمال عدم منح الولايات المتحدة التأشيرات، قائلا: "أبلغنا الفيفا أننا سنتخذ قرارات أخرى إذا لم تُمنح التأشيرات لبعض أعضاء المنتخب الوطني".

وأشار تاج إلى أنهم ينتظرون موقف الولايات المتحدة بشأن منح التأشيرات من عدمه، وأضاف: "لأننا بحاجة أولاً إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ثم السفر إلى المكسيك".

وكان المنتخب الإيراني لكرة القدم قد أقام معسكره الإعدادي لكأس العالم في أنطاليا، كما خاض مبارياته الودية هناك أيضاً. ويتعين على الفريق الحصول على تأشيرات من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وهي الدول التي ستستضيف مباريات كأس العالم، حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.

وكان السفير الإيراني لدى أنقرة، محمد حسن حبيب الله زاده، قد أعلن في 3 يونيو أن المكسيك منحت تأشيرات للاعبي المنتخب الإيراني والجهازين الفني والإداري المشاركين في منافسات كأس العالم 2026.

وفي حين لا تزال إجراءات الحصول على التأشيرة الأمريكية جارية، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن التأشيرة الكندية.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.