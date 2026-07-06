نافيا وجود ضغوط لتعليق عقوبة الإيقاف ضد اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون من أجل السماح له بخوض مباراة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم..

مونديال 2026.. إنفانتينو يدعي استقلالية الهيئات القضائية التابعة للفيفا نافيا وجود ضغوط لتعليق عقوبة الإيقاف ضد اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون من أجل السماح له بخوض مباراة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

ادعى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، على استقلالية الهيئات القضائية التابعة للاتحاد، نافيا وجود ضغوط لتعليق عقوبة إيقاف الأمريكي فولارين بالوغون لإتاحة الفرصة أمامه لخوض مباراة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال رئيس الفيفا، في بيان: "لقد اطلعت على التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا والمتعلق بإيقاف فولارين بالوغون، وأود أن أؤكد مجددا مبدأ أساسيا من مبادئ حوكمة الفيفا".

وأضاف: "الهيئات القضائية التابعة للفيفا مستقلة، فهي تعمل بشكل مستقل، وتطبق قانون الانضباط الخاص بالفيفا، وتفصل في القضايا بناء على اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة المعروضة أمامها"، مؤكدا أن استقلالها ضروري لمصداقية كرة القدم ونزاهتها، ويجب احترام ذلك دائما.

وتابع: "نعم، أناقش بانتظام الأمور المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفي هذا الشأن، تلقيت مكالمة منه، تماما كما أتلقى مكالمات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأصحاب مصلحة في كرة القدم ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم بشأن العديد من القضايا المختلفة".

وأفاد إنفانتينو: "خلال محادثتنا، أوضحت أن هناك عملية قانونية جارية تشمل الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا، وأن القضية سيُبت فيها في الوقت المناسب من قبل الهيئات المختصة. هكذا يعمل نظام الفيفا، وهو مبدأ سألتزم به دائما".

وواصل: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط في الفيفا عند صدورها، وأحيانا تفاجئني، وأحيانا أتفق معها، وأحيانا أختلف معها، لكن ما أفعله دائما هو احترام تلك القرارات واستقلالية الهيئات التي تتخذها".

واختتم: "سواء أعجبنا القرار شخصيا أم لا، فهذا غير ذي صلة. إن احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هما ما يحمي نزاهة مسابقاتنا ومصداقية الفيفا في جميع الأوقات".

وكان من المقرر إيقاف اللاعب فولارين بالوغون، هداف منتخب الولايات المتحدة في البطولة الحالية، عن مباراة فريقه في دور الـ16 ضد بلجيكا المقررة الاثنين، بعد طرده في مباراة البوسنة والهرسك في دور الـ32.

لكن "فيفا" قرر مساء الأحد تعليق عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة لمدة 12 شهرا، ما مهد الطريق أمام مشاركة المهاجم البالغ 25 عاما في مباراة بلجيكا.

ويعني القرار أنه إذا لم يرتكب اللاعب خلال فترة الـ12 شهرا مخالفة تستوجب تنفيذ العقوبة، فإن الإيقاف يُعد كأن لم يكن. أما إذا ارتكب مخالفة جديدة تستوجب عقوبة خلال فترة الاختبار، فيجوز للجنة الانضباط تفعيل الإيقاف المعلق، إضافة إلى أي عقوبة جديدة تفرضها بسبب المخالفة الأخيرة، وفقا لتقديرها.

وخرج ترامب بعدها ليؤكد أنه تواصل مع إنفانتينو لمراجعة قرار إيقاف بالوغون، واصفا قرار تعليق العقوبة بأنه "صائب وتصحيح لظلم كبير".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض الاثنين، إنه طلب من "فيفا" إعادة النظر في القرار لأنه "لم يكن يعتقد أن ما حدث يستحق مخالفة"، مؤكدا أنه تحدث مع إنفانتينو، وأن "كل ما فعله هو طلب مراجعة القرار".

في المقابل، انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد البلجيكي القرار، معتبرين إياه مخالفا للوائح وإخلالا بمبدأ النزاهة.