مونديال 2026.. إنفانتينو لا يستبعد زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 رغم استمرار حالة الجدل حول جدوى مشاركة 48 منتخبا في النسخة الحالية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

لم يستبعد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، رغم استمرار الجدل الدائر حول جدوى مشاركة 48 فريقا في النسخة الحالية.

وأكد رئيس (فيفا)، في مقابلة مع موقع "بلووين" السويسري، أن هذا الاحتمال سيدرس قريبا قائلا: "بالتأكيد، سيتم بحث هذا الأمر ومناقشته داخل اللجان المختصة بعد انتهاء كأس العالم الحالي".

وتابع: "عند تنظيم كأس العالم، من المهم تصميمه ليشمل العالم أجمع، وليس أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، يجب أن يكون لكل دولة الحق في الحلم بالمشاركة".

وأضاف: "نرى أن مستوى المنتخبات عال للغاية ويستمر في التحسن في جميع أنحاء العالم، إذا لم نمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فلن يكون لديها الحافز لمواصلة التطور".

ورأى إنفانتينو، أن توفير المزيد من الفرص للمنتخبات الوطنية الصاعدة يُعدّ وسيلة لتسريع تطور كرة القدم العالمية. وقد أتاحت نسخة 2026، على وجه الخصوص، لدول مثل كوراساو وهايتي والرأس الأخضر فرصةً للظهور على الساحة العالمية.

وشدد على أن حرمان هذه الدول من فرصة التأهل قد يعيق تقدمها الرياضي.



وصرح رئيس الفيفا قائلا: "لقد كان نجاحا باهرا بمشاركة 48 فريقا، لعبت جميع الفرق بمستوى استثنائي، سجلت فرق من جميع القارات أهدافا وحصدت نقطة واحدة على الأقل".

وأوضح: "وصل تسعة من أصل عشرة فرق إفريقية إلى دور الـ32 في النسخة الحالية، وفي كأس العالم الماضية لم يشارك سوى خمسة فرق إفريقية، هذا يظهر مدى أهمية إشراك جميع الفرق ومنحها هذه الفرصة للمشاركة".

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من 24 إلى 32 فريقا اعتبارا من نهائيات كأس العالم عام 1998 في فرنسا، واستمر هذا النظام حتى نسخة قطر عام 2022، فيما تعد نسخة 2026 الحالية هي الأولى التي تضم 48 فريقا.

وتنظم المغرب وإسبانيا والبرتغال النسخة المقبلة 2030، وتقام المباريات الثلاث الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، بواقع مباراة واحدة لكل دولة، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من البطولة.

وقد يعني التوسع إلى 64 فريقا أن دول أمريكا الجنوبية ستستضيف كل منها مجموعة واحدة تضم أربعة فرق، بدلا من مباراة واحدة، وهو ما سيؤدي إلى إطالة أمد البطولة أكثر، ويُجبر الفيفا على إعادة هيكلة تنظيمها بالكامل.

مع ذلك، تلقى هذه الفكرة رفضا تاما من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يعارض أساسا نظام الـ48 فريقا، إذ اعتبره رئيسه ألكسندر تشيفرين، "فكرة سيئة".

كما أكد رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن زيادة عدد المنتخبات ستتسبب في حالة من الفوضى الكبيرة، بسبب العدد الضخم من المشاركين والمباريات.