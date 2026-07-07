هدف ميكيل مورينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أنهى مشوار كريستيانو رونالدو في آخر مشاركة له بكأس العالم..

مونديال 2026.. إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتعبر إلى ربع النهائي هدف ميكيل مورينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أنهى مشوار كريستيانو رونالدو في آخر مشاركة له بكأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

انتزع المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، الاثنين، على ملعب "دالاس ستاديوم" في ثمن نهائي البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما استغل البديل ميكيل مورينو تمريرة بينية من زميله البديل فيران توريس، ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك، مانحا "الماتادور" بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الإسباني موعدا في ربع النهائي، الجمعة 10 يوليو/ تموز الجاري، مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليا في البطولة، محققا رقما قياسيا.

في المقابل، ودع المنتخب البرتغالي البطولة، لينتهي حلم قائده كريستيانو رونالدو في التتويج بكأس العالم، بعدما أعلن في وقت سابق أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في المونديال.

ودخل المنتخبان المباراة بإيقاع سريع، إذ هدد جواو كانسيلو مرمى إسبانيا في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يهدر ميكيل أويارزابال فرصة محققة لإسبانيا بعد انفراده بالحارس ديوغو كوستا في الدقيقة السادسة.

وعاد رونالدو ليهدد مرمى الحارس أوناي سيمون بتسديدة قوية في الدقيقة 12، تصدى لها ببراعة، فيما أنقذ كوستا مرماه من محاولتين متتاليتين لكل من لامين يامال وأليكس بينا في الدقيقة 16.

وتبادل المنتخبان الهجمات خلال ما تبقى من الشوط الأول، واقتربت البرتغال من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37، بعدما ارتدت رأسية جواو فيليكس من الحارس إلى رونالدو، الذي سددها مجددا، لكن سيمون تألق في التصدي لها.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ارتدت تسديدة قوية لنونو مينديش من العارضة بعد أن غيرت رأس المدافع الإسباني بيدرو بورو اتجاهها.

وفي الشوط الثاني، غلب الحذر على أداء المنتخبين، مع استمرار المحاولات الهجومية دون فاعلية، وسط تألق الدفاعين وحارسي المرمى.

لكن إسبانيا خطفت هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر مورينو، لتكرر تفوقها على البرتغال بنتيجة 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها إسبانيا على البرتغال 1-0 في مباراة دور الـ16 من كأس العالم، وقد فعلت ذلك أيضا في طريقها إلى النهائي في عام 2010 بجنوب إفريقيا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا.