بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر في الشوط الأول، خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم

مونديال 2026.. أويارزابال يقود إسبانيا للفوز على السعودية 4-0 بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر في الشوط الأول، خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل ميكيل أويارزابال هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب إسبانيا إلى الفوز على نظيره السعودي 4-0، الأحد، على ملعب "أتلانتا ستاديوم" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

وحصد منتخب "لا روخا" 3 نقاط ثمينة بعد تعادله دون أهداف في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، ويضع قدما في دور الـ32.

في المقابل، تجمد رصيد "الأخضر" عند نقطة واحدة من تعادله مع أوروغواي 1-1 في الجولة الأولى، وبات بحاجة إلى الفوز في مباراته الختامية بدور المجموعات أمام الرأس الأخضر، السبت المقبل، للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي.

ودخل المنتخب الإسباني اللقاء بقوة وفرض ضغطا هجوميا بحثا عن هدف مبكر، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة العاشرة عبر لامين يامال، بعدما تابع تمريرة عرضية من ميكيل أويارزابال في الشباك عند القائم البعيد.

وبات يامال ثاني أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا في تاريخ كأس العالم، بعمر 18 عاما و343 يوما، خلف غافي الذي سجل في مونديال 2022 بعمر 18 عاما و110 أيام.

وضاعف ميكيل أويارزابال النتيجة للمنتخب الإسباني بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 21، مستغلا ارتباكا دفاعيا، ليسدد بيسراه في الزاوية السفلية، مسجلا هدفه الدولي السادس والعشرين.

وواصل مهاجم ريال سوسيداد تألقه في الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث لإسبانيا والشخصي الثاني له في الدقيقة 24، بعدما تلقى تمريرة قصيرة من رأسية داني أولمو، ليحولها بيسراه إلى المرمى من مسافة قريبة.

ولم يتوقف أبطال أوروبا عن محاولاتهم الهجومية رغم تقدمهم بفارق مريح، ولاحت أمامهم أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل، خاصة عبر أويارزابال، دون أن يستغلوها، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0.

وفي الشوط الثاني، أجرى لويس دي لا فوينتي عدة تغييرات في صفوف المنتخب الإسباني بعد اطمئنانه إلى نتيجة المباراة، إذ استبدل ميكيل أويارزابال ولامين يامال لإراحتهما قبل المواجهات المقبلة.

واختتم المنتخب الإسباني رباعيته في الدقيقة 49 بهدف عكسي سجله حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه، عندما سدد مارك كوكوريلا كرة من مسافة قريبة نحو المرمى، تصدى لها الحارس محمد العويس، قبل أن ترتد من جسد المدافع السعودي إلى الشباك.

وألغى الحكم هدفا خامسا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 90+2 سجله البديل فيران توريس، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بداعي التسلل.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.