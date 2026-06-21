مونديال 2026.. ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار في الوقت القاتل المنتخب الألماني حوّل تأخره إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة وضمن التأهل للدور التالي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قلب منتخب ألمانيا تأخره أمام كوت ديفوار إلى فوز بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية البديل دينيز أونداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة، رفع منتخب "المانشافت" رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول الترتيب ويضمن التأهل إلى الدور التالي لأول مرة منذ نسخة البرازيل 2014 التي توج بلقبها، بعدما ودع دور المجموعات خلال نسختي 2018 و2022.

في المقابل، تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط من فوزه على الإكوادور 1-0 في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز الثاني مؤقتا، بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو.

المباراة أقيمت على ملعب "تورونتو ستاديوم" في كندا، حيث نجح المنتخب الألماني في تسجيل هدف في الدقيقة 23 عبر ألكسندر بافلوفيتش، بعدما حوّل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ناثانيال براون برأسية إلى الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بدعوى ارتكاب اللاعب خطأ ضد الحارس الإيفواري يحيى فوفانا.

ومن هجمة مرتدة منظمة، تمكن المنتخب الإيفواري من تسجيل هدف التقدم عبر القائد فرانك كيسيه في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من الدفاع الألماني من تسديدة أماد ديالو، ليسدد بقوة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سيطر منتخب كوت ديفوار على الكرة، وبدا أنه في طريقه لتحقيق المفاجأة، لكن البديل دينيز أونداف أدرك التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 68، بعد أن حوّل تمريرة نديم أميري العرضية في الشباك.

وبعد أن أهدر سيمون أدينغرا وناثانيال براون فرصتين ثمينتين على الطرفين، عاد أونداف لهز الشباك بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له وللمنتخب الألماني في الدقيقة 4+90، عندما استلم تمريرة من فيليكس نميشا قبل أن يسدد بهدوء في الشباك ليخطف الفوز لكتيبة المدرب يوليان ناغلسمان.

وكانت ألمانيا قد فازت على كوراساو بنتيجة 7-1 في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة، فيما استهلت كوت ديفوار مشوارها بفوز على الإكوادور بهدف دون رد.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.