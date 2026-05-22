مهرجان الرياضات التقليدية يواصل فعالياته لليوم الثاني بإسطنبول بتنظيم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول ويستمر حتى 24 مايو الجاري

إسطنبول / الأناضول

يواصل مهرجان الرياضات التقليدية بنسخته الثامنة، الجمعة، فعالياته لليوم الثاني في مدينة إسطنبول.

ويحظى المهرجان الذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، بإقبال شعبي واسع.

ويتضمن المهرجان فعاليات مختلفة مثل الرياضات التقليدية، والألعاب، والحرف اليدوية، وفنون الطهي، والفنون الاستعراضية.

وأمس الخميس، انطلق مهرجان الرياضات التقليدية في مطار أتاتورك ويستمر حتى 24 مايو/ أيار الجاري.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة دول عدة منها اليابان وكازاخستان وأذربيجان وليتوانيا وروسيا وقرغيزيا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وفلسطين والبوسنة والهرسك.

وضمن فعاليات المهرجان، تقام أيضا عروض تمثل ثقافات شعوب متعددة مثل الأتراك الغاغاوز والباشكير والتركمان.

ويمكن للزوار مشاهدة وتجربة عدد من الرياضات والألعاب التقليدية مجانا، مثل الرماية وركوب الخيل، تحت إشراف مختصين، إضافة إلى المشاركة في ورش للحرف اليدوية والفنون التقليدية.

وصرّح رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان في كلمته بحفل الافتتاح أن الهدف هو تعريف الأجيال الجديدة بقيمة الموروث الثقافي وربط الأطفال والعائلات بالأجواء التقليدية.

