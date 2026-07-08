من مخاطر البحر إلى الملاعب.. كرة القدم جسر لدمج المهاجرين بالمغرب

الرباط / الأناضول

- المدرب الغيني ياني ساناسي: المبادرة تسعى إلى تجنب سلوك طريق الهجرة الذي يعد خطيرا للغاية

- اللاعب ديالو ألفا عمر: الكرة عامل يساهم في النجاح والاندماج خاصة في ظل الظروف المواتية بالمغرب

باتت كرة القدم فرصة للمهاجرين غير النظاميين لاندماجهم في المغرب، من خلال برامج لصقل مواهبهم وتمكينهم من هذه الرياضة بدلا من محاولات عبورهم إلى أوروبا المحفوفة بالمخاطر.



يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها أكاديمية الجمعية المغربية لإدماج الشباب الإفريقي "أميجا" لتجنب سلوك طريق الهجرة غير النظامية، والعمل على دمج المهاجرين في المملكة.

وأعلنت السلطات المغربية أنها أحبطت أكثر من 73 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال العام 2025، بينهم جنسيات إفريقية، كما أنقذت نحو 13 ألف مهاجر في عرض البحر خلال نفس العام.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

جنسيات متعددة

وبإحدى ملاعب حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، يحرص مدرب كرة القدم الغيني ياني ساناسي على تنظيم تدريبات أسبوعية لمهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.



ويأمل هؤلاء اللاعبون في مستقبل أفضل، سواء من خلال اللعب في أندية مغربية أو الاحتراف في أوروبا.

وتجمع المباريات مختلف الجنسيات في البحث عن متعة كرة القدم، وصقل الموهبة، كبديل عن العبور غير القانوني إلى أوروبا.

ويقول ساناسي، رئيس ومؤسس أكاديمية "أميجا": "هدفنا توفير الخبرة للشباب للعب في أندية احترافية، وتأطيرهم نحو الطريق الصحيح، ومساعدتهم على اتخاذ الخيارات السليمة، وتجنب طرق الهجرة غير النظامية، وتشجيع اندماجهم في المجتمع المغربي وتحقيق أحلامهم بطريقة قانونية".

انطلاق المباراة وبيئة التفاهم

تنطلق المباراة بين فريقين من الأكاديمية، ويوقف المدرب اللعب عند الحاجة لتوجيه اللاعبين وتحسين أدائهم.

وتضم الأكاديمية لاعبين من جنسيات متعددة، مثل السنغال، غينيا، ساحل العاج، الكونغو، وبنين، ما يعكس الطابع الإفريقي والتنوع داخلها.

ويقول اللاعب الغيني ديالو ألفا عمر: "أمارس كرة القدم في الأكاديمية منذ وصولي إلى المغرب، وأعمل على التمسك بأهدافها والتعاون مع المسؤولين عنها، في بيئة يسودها التفاهم".



وأردف قائلا: "الكرة تساعد على النجاح والاندماج، خاصة في ظل الظروف المواتية بالمغرب".

ويحلم عمر، مثل باقي اللاعبين، بأن يصبح محترفًا، ويواصل التدريب والاجتهاد في انتظار الفرصة المناسبة لتحقيق هذا الحلم.

وتأتي هذه التدريبات في ظل صعود منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في مونديال 2026 بعد فوزه على كندا بثلاثية نظيفة.



ويأمل المغاربة في مواصلة الأداء التاريخي الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر 2022، حين بلغ نصف النهائي وأحرز المركز الرابع.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، بمشاركة 48 منتخبًا.