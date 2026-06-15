ملاعب 2026.. تجهيزات متقدمة وبنية تحتية ضخمة للمونديال

الولايات المتحدة/الأناضول

انطلقت بطولة كأس العالم 2026 بضيافة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 يونيو/ حزيران الجاري وتستمر 6 أسابيع حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، وسط استعدادات واسعة شملت تطوير الملاعب والبنية التحتية وتجهيز مناطق الجماهير في المدن المستضيفة.

وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات في 16 ملعبا موزعة على 3 دول، مع اعتماد تجهيزات حديثة تهدف إلى رفع جودة الاستضافة وتوفير تجربة موسعة للجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم.

** ملاعب ساحلية وتجربة جماهيرية في سياتل وميامي

في مدينة سياتل شمال غربي الولايات المتحدة، يبرز ملعب "لومن فيلد" كأحد أبرز الملاعب في البطولة، بفضل تصميمه الذي يعزل صوت الجماهير عن خارج الملعب، ويخلق أجواء جماهيرية صاخبة.

ويستضيف الملعب مباريات من دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وتم تطوير محيطه عبر تحويل مناطق قريبة إلى ساحات مهرجانات جماهيرية وربطها بفعاليات مفتوحة في وسط المدينة.

أما في ميامي، فيستعد "ملعب هارد روك" لاستضافة 7 مباريات ضمن البطولة، بعد أعمال تحديث واسعة شملت البنية التحتية والمرافق الداخلية.

كما خُصِّصت مناطق مفتوحة في حديقة "باي فرونت بارك" لتحويلها إلى مهرجان جماهيري رسمي يتضمن شاشات عملاقة وفعاليات موسيقية وثقافية.

** بنية تحتية متقدمة في هيوستن ودالاس

في ولاية تكساس، يبرز ملعب هيوستن كأحد الملاعب متعددة الاستخدامات، حيث خضع لتحديثات تتعلق بأرضية اللعب وأنظمة الإضاءة والشبكات الرقمية استعدادا للبطولة.

ويتميز بتصميمه القابل للتحول لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية كبرى، إضافة إلى قدرته على استقبال مباريات من الأدوار الأولى وصولا إلى الأدوار الإقصائية.

وفي دالاس، يعد ملعب "AT&T" أحد أكبر الملاعب في البطولة بسعة تقارب 94 ألف متفرج، ويتميز بسقف قابل للإغلاق وشاشة عرض ضخمة تغطي مساحة واسعة من الملعب.

كما شهد الملعب تحضيرات تتعلق بإعادة تركيب العشب الطبيعي وتحديث البنية الرقمية، إلى جانب خطط لتعزيز النقل الجماعي نحو محيط الاستاد.

**فيلادلفيا.. ملعب تاريخي وموقع رمزي

في مدينة فيلادلفيا، يستضيف ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" مباريات البطولة ضمن أجواء تجمع بين الطابع التاريخي للمدينة والبنية الرياضية الحديثة.

ويستقبل الملعب 6 مباريات، بينها مواجهات في الأدوار الإقصائية، مع تطوير محيطه وتحويل حدائق عامة إلى مناطق مخصصة للجماهير.

وتعمل المدينة على تجهيز مرافق استقبال واسعة تشمل متطوعين ومناطق تجمع للمشجعين، في إطار خطة تهدف إلى تسهيل الحركة وتنظيم الحشود خلال البطولة.

**مونتيري.. هوية مكسيكية وبنية حضرية

في المكسيك، تستضيف مدينة مونتيري 4 مباريات ضمن البطولة في ملعب "إستاديو مونتيري" الواقع في منطقة غواديالوبي، والذي يتميز بإطلالته الجبلية وارتباطه بالهوية الصناعية للمدينة.

وتشهد المدينة تجهيز ساحة "ماكروبلاثا" الشهيرة لتحويلها إلى منطقة جماهيرية ضخمة، إلى جانب فعاليات ثقافية وموسيقية تعكس الطابع المحلي، في وقت تعتمد فيه المدينة على خبرتها في استضافة الفعاليات الكبرى.

**تجربة جماهيرية موسعة

تركز المدن المستضيفة على تحويل محيط الملاعب إلى مساحات مفتوحة للمشجعين عبر ما يعرف بمناطق "فان فيست"، حيث يتم بث المباريات مباشرة وتنظيم فعاليات موسيقية وثقافية ومأكولات محلية، في محاولة لتوسيع تجربة كأس العالم خارج حدود الملاعب.

كما يجري تعزيز شبكات النقل العام والطرق المؤدية إلى الملاعب، إضافة إلى تطوير البنية الرقمية والاتصال داخل الملاعب، بما يضمن استقبال مئات آلاف الزوار خلال أيام المباريات.

وتعكس الاستعدادات في الدول الثلاث المستضيفة توجها نحو تقديم نسخة موسعة من كأس العالم من حيث عدد المباريات، وتعدد المدن، وتكامل التجربة بين الملاعب ومناطق الجماهير، في أكبر نسخة في تاريخ البطولة حتى اليوم.