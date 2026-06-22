احتفالات واسعة في الشوارع والمقاهي بعد فوز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره النيوزيلندي بثلاثية والتقدم إلى صدارة المجموعة السابعة.

مصر.. فرحة عارمة بعد أول انتصار لـ"الفراعنة" في المونديال احتفالات واسعة في الشوارع والمقاهي بعد فوز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره النيوزيلندي بثلاثية والتقدم إلى صدارة المجموعة السابعة.

القاهرة / الأناضول

عمّت أجواء فرح شوارع ومقاهي وأندية مصر، صباح الاثنين، احتفاءً بأول انتصار يحققه منتخب "الفراعنة" في تاريخ مشاركاته بكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبحسب مراسل الأناضول، خرجت احتفالات في مختلف المحافظات المصرية (27 محافظة)، فيما اكتظت المقاهي والأندية الرياضية بالجماهير التي تابعت المباراة رغم إقامتها في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي سيلا من التدوينات والتغريدات التي احتفت بالفوز التاريخي للمنتخب المصري، في مشهد عكس حجم التفاعل الشعبي مع الإنجاز غير المسبوق.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدما على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، فيما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعزز المنتخب المصري حظوظه في بلوغ دور الـ32، بعدما بات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته المقبلة أمام إيران لضمان التأهل.

كما حقق "الفراعنة" أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بنهائيات كأس العالم، وسجلوا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ ظهورهم بالمونديال.

وعقب المباراة، قال المدير الفني للمنتخب حسام حسن، في تصريحات نقلها اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أحلم دائماً بإسعاد الجماهير المصرية منذ أن كنت لاعبا، واستعدنا مستوانا المعروف في الشوط الثاني وكان بإمكاننا الفوز بأكثر من 3 أهداف".

من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب والجماهير "بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم، بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار".

وأضاف في بيان أن "هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية".

وكان منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، بينما تعادلت نيوزيلندا مع إيران بهدفين لكل منهما، قبل أن تتعادل بلجيكا وإيران دون أهداف في الجولة الثانية.

ويكفي منتخب مصر التعادل أمام إيران، السبت المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ32 ضمن المركزين الأول والثاني.

ويضمن الفوز على إيران صدارة المجموعة لمنتخب مصر برصيد 7 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

أما في حال الخسارة، فسيرتبط تأهل منتخب مصر المباشر بنتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا؛ إذ قد ينهي دور المجموعات في المركز الثاني، أو يتراجع إلى الثالث وينافس على إحدى بطاقات أفضل 8 منتخبات تحتل هذا المركز.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

وتقام البطولة الحالية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.