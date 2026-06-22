مصريون يستعدون لمتابعة مباراة منتخبهم ضد نيوزيلاندا فجرا بالمقاهي

القاهرة/ الأناضول

- محافظة الغربية بمصر تعلن فتح 50 مركز شباب وناديًا رياضيًا بعد منتصف الليل لاستقبال الجماهير

- مقاه عديدة أطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأكيد فتح أبوابها لمتابعة المباراة فجرا

يستعد المصريون، فجر الاثنين، لمشاهدة مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره النيوزيلندي، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقام المباراة الساعة 2:00 (ت.غ)، و4:00 بتوقيت القاهرة.

وتتجه الأجواء في مصر، للسهر حتى فجر الاثنين، لمتابعة المباراة، سواء من شاشات المنازل أو المقاهي أو الأندية أو المناطق الترفيهية، وسط قرارات حكومية داعمة لذلك المسار، بحسب مراسل الأناضول.

وفي محافظة الغربية (شمال)، أعلن المحافظ علاء عبد المعطي، في بيان، مساء الأحد، فتح 50 مركز شباب وناديًا رياضيًا بعد منتصف الليل، لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة المباراة، بهدف "توفير أجواء مناسبة وآمنة لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره بالمونديال".

وأكد عبد المعطي، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، انتهت من تجهيز جميع مواقع المشاهدة الجماعية، وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال المواطنين.

ولفت إلى أن أبواب مراكز الشباب والأندية المشاركة ستظل مفتوحة حتى انتهاء المباراة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان راحة الجماهير.

ويتوقع أن يتكرر موقف محافظة الغربية في العديد من محافظات مصر.

وشرقي القاهرة، تستعد منطقة الفان زون الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة لـ"استقبال الجماهير في ليلة استثنائية فجر الاثنين، تجمع بين أجواء كرة القدم والحفلات الغنائية". بحسب ما نقله إعلام محلي الأحد.

وفي بيان، دعت المؤسسة العمالية بمنطقة شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية/ شمال) مساء الأحد، إلى "تشجيع منتخب مصر ومشاهدة المباراة على شاشة العرض الكبرى"، مشيرة إلى أن "الدخول مجانًا للجميع".



وأطلقت مقاهي دعوات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأحد لتأكيد فتح أبوابها لمتابعة المباراة فجرا.

وحملت دعوة تابعتها الأناضول، عبارات تأييد للمنتخب، من قبيل: "الليلة مفيش (ليس هناك) نوم!، وعلشان (لأجل) منتخب مصر نفتح حتى الصبح".

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية عن مصدر بوزارة التنمية المحلية، الأحد، تأكيدا أنه مسموح للمقاهي بالفتح من 5 صباحا حسب المواعيد الصيفية، دون أن يصرح صراحة بوجود منع بشأن متابعة المباراة.

وتضم المجموعة السابعة في كأس العالم منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا وإيران.

وحصدت مصر نقطة من تعادلها مع بلجيكا قبل أيام، بهدف لمثله، رغم أنها كانت أقرب للفوز، لكنها تراهن على اقتناص النقاط الثلاثة فجر الاثنين من نيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.