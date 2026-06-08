مصريون: واثقون بقدرات منتخبنا بالمونديال وأملنا في صلاح ومرموش

القاهرة / الأناضول

- حسن صابر: المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويعيش حالة فنية أفضل

- حسن إبراهيم: نثق بقدرة المنتخب على الصعود إلى الدور 16 بكأس العالم 2026

- محمد شلبي: نتوقع وصول المنتخب إلى الأدوار الإقصائية وأن يحقق نتائج مشرفة

- محمود قطب: مستوى حارس المرمى مصطفى شوبير سيكون عاملا حاسما ومؤثرا

أعرب مشجعون مصريون عن ثقتهم الكبيرة في قدرات منتخبهم الوطني لكرة القدم على تقديم أداء مميز خلال نهائيات كأس العالم 2026، وتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، مستندين إلى ما يصفونه بجيل مميز يقوده النجم محمد صلاح.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، على هامش تجمعهم لمشاهدة المباراة الودية الأخيرة للمنتخب أمام البرازيل قبل انطلاق المونديال، أبدى المشجعون تفاؤلا بقدرة "منتخب الفراعنة" على تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال البطولة.

وتنطلق النسخة 23 من كأس العالم في 11 يونيو/حزيران الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا جرى تقسيمها إلى 12 مجموعة، تتنافس في 104 مباريات على مدار 39 يوما، لتحقيق حلم الوصول إلى منصة التتويج.

ويخوض المنتخب المصري المصنف 29 عالميا منافساته ضمن المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة المنتخب البلجيكي لذي يحتل المركز التاسع عالميا في تصنيف الفيفا، في 15 يونيو.

** دور المجموعات

وأعرب المشجع حسن صابر عن ثقته في قدرات المنتخب، وعن تفاؤله بتخطي دور المجموعات خلال نسخة المونديال الحالية على عكس النسخ السابقة.

وأضاف في تصريح للأناضول أن القائمة الحالية للمنتخب تضم لاعبين متميزين، إضافة إلى أنه في حالة فنية أفضل من حالته في بطولات كأس العالم السابقة، لذلك يتوقع أن يصل المنتخب إلى دور الـ16 "على أقل تقدير".

وأشار إلى أن آمال كبيرة معقودة على نجم المنتخب لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إضافة إلى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومصطفى زيكو الذي وصفه بـ"اللاعب المحظوظ" ويلعب في صفوف فريق "بيراميدز" المصري.

بدوره، رأى حسن إبراهيم أن المجموعة التي يلعب فيها المنتخب المصري ليست معقدة، متوقعا التأهل إلى الدور التالي.

وتوقع أن يحقق المنتخب التعادل في مباراته الأولى أمام بلجيكا، ثم يحقق الفوز على نيوزيلندا ويتعادل مع إيران، وبذلك يصعد إلى دور الـ16.

وأضاف أن محمد صلاح سيقود المنتخب داخل الملعب إلى الفوز، بينما وصف إمام عاشور بأنه "رمانة الميزان" والأكثر جاهزية للبطولة.

** سنشرّف الوطن العربي

أما محمد شلبي فتوقع أن يصل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية وأن يحقق نتائج "تُشرف كل الدول العربية".

وتوقع شلبي أن يؤدي المنتخب أداءً استثنائيا ويفجر مفاجآت على غرار ما فعله نظيره المغربي في مونديال 2022 إلا أنه استبعد أن يصل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي.

وأضاف أن "أكثر لاعب يمكن أن يحدث فارقا في نتائج المباريات هو محمد صلاح، ثم مرموش ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي المصري".

من جانبه، أعرب محمد ناجي، عن ثقته في تخطي المنتخب دور المجموعات وصعوده للأدوار الإقصائية رغم توقعه الهزيمة في المباراة الأولى أمام بلجيكا.

وقال إن كرة القدم لا تعرف المستحيل، معربا عن أمله في أن يحقق المنتخب المصري نتائج تفوق ما حققه المنتخب المغربي في النسخة الماضية.

وأضاف ناجي للأناضول أن عمر مرموش وإمام عاشور ومصطفى شوبير (حارس مرمى الأهلي المصري) من أكثر اللاعبين القادرين على التأثير في مشوار المنتخب.

** الثقة بالروح الجماعية

بدوره، قال المشجع مصطفى محمد إن المجموعة التي يلعب بها المنتخب ليست مجموعة سهلة كما يعتقد البعض، لكنه رأى أن المنتخب يملك فرصة حقيقية للتأهل.

وأضاف للأناضول: "يمكن تحقيق الفوز، أو التعادل في المباراتين أمام نيوزيلندا وإيران والتأهل للدور 16 ضمن أفضل فرق حققت المركز الثالث في مجموعتها".

وأردف قائلا إن "كرة القدم تعتمد على اللعب الجماعي، ولا يمكن للاعب واحد أن يتحمل المسؤولية بمفرده في تغيير مجريات المباراة".

وأعرب عن ثقته في قدرات جميع أفراد المنتخب بقيادة المدير الفني حسام حسن.

أما محمود قطب فقال إن المنتخب المصري يمكن أن يحقق مفاجآت وأن يصل حتى إلى الدور ربع النهائي "إذا لعب بأداء جماعي وبذل كل اللاعبين أقصى جهدهم".

وأضاف أن مستوى حارس المرمى مصطفى شوبير، سيكون عاملا حاسما ومؤثرا في نتائج مباريات المنتخب.

ويأمل المنتخب في تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعد ظهوره في نسخ 1934 و1990 و2018 دون تجاوز دور المجموعات.​​​​​​​