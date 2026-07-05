في النسخة الـ665 من البطولة التاريخية التي تقام بولاية أدرنة شمال غربي تركيا

مصارعة "قرق بنار" الزيتية.. التركي أركان طاش يفوز باللقب في أدرنة في النسخة الـ665 من البطولة التاريخية التي تقام بولاية أدرنة شمال غربي تركيا

أدرنة/ الأناضول

توج التركي أركان طاش بلقب كبير المصارعين في النسخة الـ665 من مصارعة "قرق بنار" الزيتية التاريخية.

وجرت منافسات البطولة في ميدان "سراي أيتشي" بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وفي المباراة النهائية واجه طاش منافسه فيض الله أقتورك، حيث بدأ النزال بمحاولات هجومية متبادلة، وسط التحامات قوية جعلت المواجهة حماسية في بعض مراحلها، قبل أن يتمكن طاش من الفوز باللقب.

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا سُميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

وتعتبر مصارعة الزيت من الرياضات القديمة في تركيا التي ما زالت قائمة حتى اليوم وتحظى بشعبية كبيرة.​​​​​​​

