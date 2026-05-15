مصارعة.. السماح بمشاركة المصارعين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية بعد رفع القيود المفروضة عليهم على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا والسماح لهم باللعب تحت أعلام بلادهم وعزف النشيد الوطني

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة، الجمعة، رفع القيود المفروضة على مصارعي روسيا وبيلاروسيا والعودة للمشاركة في البطولات الدولية تحت أعلام بلادهم ومع عزف النشيد الوطني.

وقال الاتحاد الدولي للمصارعة، في بيان: "سيسمح الاتحاد الدولي للمصارعة، للمصارعين البيلاروسيين والروس بالتنافس دون قيود في مسابقات الاتحاد القادمة بأثر فوري".

وتابع: "بموجب إرشادات المشاركة المحدثة، سيتنافس المصارعون من بيلاروسيا وروسيا تحت أعلام بلادهم في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك فئة الكبار".

وأضاف البيان: يمكن الآن أن تحمل أزياء الرياضيين والطاقم الأحرف الأولى من اسمي البلدين "RUS" و"BLR"، كما سيتم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين خلال مراسم توزيع الميداليات في فعاليات الاتحاد الدولي للمصارعة في حال فوز مصارعيهم بالميداليات الذهبية أو فوز فريقهم بالبطولة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق الاتحاد الدولي للمصارعة على مشاركة جميع المصارعين من البلدين حتى مستوى الفئة العمرية تحت 23 عاما تحت أعلامهم الوطنية، وذلك بعد توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للمصارعة، قرر في مارس/آذار 2022، عدم دعوة الرياضيين والمسؤولين المنتمين إلى بيلاروسيا وروسيا، أو السماح لهم بالمشاركة في المسابقات الدولية المدرجة على جدول أعمال الاتحاد، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

ورغم ذلك وافقت اللجنة الأولمبية الدولية، على مشاركة المصارعين من روسيا وبيلاروسيا كرياضيين محايدين في البطولات الرسمية وكذلك في أولمبياد 2024، ومنذ 2025، كانوا ينافسون تحت راية الاتحاد الدولي للمصارعة.