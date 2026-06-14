محمد وهبي.. من هو مدرب المغرب الذي أحرج برازيل أنشيلوتي؟ (بروفايل)

الرباط/ الأناضول

محمد وهبي مدرب المغرب بكأس العالم

تعادل فريقه مع البرازيل في مستهل مشوار المنتخبين في المونديال

حاصل على رخصة"يويفا برو" أعلى شهادة تدريب في أوروبا

قاد منتخب المغرب للشباب للفوز بكأس العالم في ‌تشيلي العام الماضي

وصل لنهائي كأس إفريقيا للشباب بمصر عام 2025

وهبي الملقب بـ"مو" درب الفئات الصغرى بنادي أندرلخت البلجيكي لـ17 سنة

أبهر محمد وهبي مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، الجماهير بـ"رقص فريقه السامبا" أمام نظيره البرازيلي ليحرج المدرب كارلو أنشيلوتي، في مستهل مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026.

ووصف محللون تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لكل منهما بأنه "بطعم الفوز"، نظرا لأداء "أسود الأطلس" الرائع.

لمسة وهبي ظهرت خلال أولى مباريات فريقه ضد البرازيل رغم أنه تولى تدريب منتخب بلاده منذ 3 أشهر فقط، فمن هو؟.

محمد وهبي (49 سنة) قاد منتخب المغرب للشباب للفوز بكأس العالم في ‌تشيلي العام الماضي لأول مرة في تاريخه، ويحلم أن يحقق نفس الإنجاز بمونديال 2026، متسلحا بتجربة كبيرة، ونجوم بأكبر الفرق الأوروبية. وقبل هذا وذاك "التوكل على الله" و"رضا الوالدين سر النجاح" و"الإيمان بالعمل وليس الحظ"، على حد تعبيره في تصريحات سابقة.

درب الفئات الصغرى بمركز تدريب نادي أندرلخت البلجيكي لنحو 17 سنة ليقود شباب المغرب للمجد في ظل طموح أكبر خلال كأس العالم.

**أعلى شهادة تدريب

حاصل على رخصة "يويفا برو" أعلى شهادة تدريب في أوروبا، وهذه الشهادة ضرورية لإدارة كبريات دوبي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ورغم أن وهبي لم يسبق أن لعب كرة القدم على غرار وليد الركراكي المدرب السابق للمنتخب، إلا أنه تدرج في تدريب جميع الفئات ليكتسب خبرة في التعامل مع اللاعبين من مختلف الأعمار.

** مغربي القلب أوروبي التجربة

وهبي ولد عام 1976 في بروكسل، وحاصل على الجنسيتين المغربية والبلجيكية، ينحدر من أسرة مغربية من مدينة الناظور شمالي المغرب هاجرت إلى بلجيكا منذ سبعينيات القرن الماضي.

قبل ولوج عالم المستديرة، كان وهبي معلما في مدرسة "شارل بولس" الابتدائية، ليختار تدريب الفئات الصغرى مستفيدا من تجربته التعامل مع الأطفال.

بدأ مسيرة التدريب عام 2003 بنادي أندرلخت مدربا للفئات الصغرى، وتدرج في تدريب الفريق الاحتياطي ثم أصبح مساعدا للمدرب في الفريق الأول لهذا النادي.

وفي موسم 2014 / 2015 بلغ بفريقه لأقل من 21 سنة نصف نهائي دوري شباب أوروبا. كما شغل منصب مساعد مدرب نادي الفتح السعودي خلال 2020.

**صعود نجم وهبي

بعد تولي وهبي تدريب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في مارس/ آذار 2022 حقق بطولة شمال إفريقيا عام 2024 ثم الوصول إلى نصف نهائي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة عام 2025، ثم التتويج بكأس العالم في ‌تشيلي العام الماضي لهذه الفئة.

المسار التصاعدي لوهبي أهله لتحمل مسؤولية المنتخب الأول في مارس الماضي خلفا لوليد الركراكي الذي قاد المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

منهجية التدريب لدى وهبي الشهير بـ"مو" تقوم على اللعب الجماعي والذكي والانضباط فضلا عن التحرك السريع من الدفاع إلى الهجوم.

** العمل المتواصل

هادئ الطبع، وتتسم تصريحات بالتواضع والعقلانية، وعدم المزايدة أو اتهام الخصم.

قال وهبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة البرازيل إنه لا يؤمن بالحظ في كرة القدم بل بالعمل والتوكل على الله.

كما قال عن مدرب البرازيل أنشيلوتي إنه يعرف أسراره وقرأ "جميع كتبه"، قبل أن يضيف مبتسما "ربما يمنحني ذلك أفضلية".

كما أكد في تصريحات سابقة على "رضا الوالدين "، وأنها "سر النجاح".

يشار إلى أنه بنتيجة تعادل منتخبي المغرب والبرازيل، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا اسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

ويمتلك المغاربة طموحا كبيرا في هذه البطولة بعد الأداء الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر عام 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، محققا المركز الرابع.