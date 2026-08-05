في رسالة مصورة نشرتها حسابات النادي التركي في مواقع التواصل الاجتماعي

محمد صلاح بقميص "العاصفة": الأماكن كلها طرابزون في رسالة مصورة نشرتها حسابات النادي التركي في مواقع التواصل الاجتماعي

طرابزون/ الأناضول

أشعل النجم المصري لكرة القدم محمد صلاح حماس جماهير فريقه الجديد طرابزون سبور التركي الملقّب بـ"العاصفة"، بعبارة المشجعين الشهيرة "الأماكن كلها طرابزون".

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرتها، الأربعاء، حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر النجم المصري القادم من ليفربول الإنجليزي في الرسالة المصورة، مرتدياً قميص الفريق باللونين العنابي والأزرق.

وقال صلاح: "طرابزون، هل أنتِ مستعدة؟ أسمعكم. سنلتقي قريباً جداً".

ومن المنتظر أن يلتقي صلاح في إسطنبول مع رئيس النادي أرطغرل دوغان، على أن يصل إلى مدينة طرابزون مساء اليوم للتوقيع على العقد.