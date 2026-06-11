قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي إن منتخب بلاده لكرة القدم قادر على الذهاب إلى ما هو أبعد من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

متحدث وزارة الشباب والرياضة المصرية: طموحاتنا بالمونديال تتجاوز دور الـ32 (مقابلة) قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي إن منتخب بلاده لكرة القدم قادر على الذهاب إلى ما هو أبعد من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

القاهرة / الأناضول

محمد الشاذلي:

- منافسات كأس العالم 2026 ستكون صعبة للغاية

- نتائج الوديات رفعت ثقة الجماهير بالفراعنة ورفعت سقف توقعاتنا

- وزارة الشباب والرياضة وفرت مختلف أشكال الدعم الإداري واللوجستي للمنتخب

- الوزارة تدعم الجماهير المصرية في الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد الشاذلي إن منتخب بلاده لكرة القدم قادر على الذهاب إلى ما هو أبعد من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال الشاذلي إن الأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وخلال الفترة التي تلت ضمانه التأهل، رفع سقف توقعات وطموحات الجماهير المصرية في الوصول إلى "أبعد نقطة ممكنة بالمونديال".

وتنطلق النسخة الـ23 من كأس العالم في 11 يونيو/ حزيران الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويخوض المنتخب المصري، المصنف 29 عالميا، منافساته ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره في 15 يونيو بمواجهة المنتخب البلجيكي المصنف تاسعا عالميا.

وتتطلع مصر لتحقيق مشاركة استثنائية في البطولة، مدفوعة بنتائج إيجابية حققها منتخبها الوطني في التصفيات والمباريات الودية الأخيرة، وببرنامج دعم حكومي وفني متواصل.

وبينما ترتفع طموحات الجماهير إلى ما هو أبعد من مجرد عبور دور المجموعات، تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن المنتخب يمتلك المقومات التي تجعله قادرا على المنافسة وتحقيق إنجاز غير مسبوق في البطولة.

** طموحات متزايدة

وقال الشاذلي إن منافسات كأس العالم 2026 ستكون صعبة للغاية، رغم ما يتردد بشأن أن مجموعة المنتخب المصري أقل صعوبة من مجموعات أخرى.

وأوضح أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا ستجعل البطولة أكثر تنافسية، مع وجود منتخبات من مستويات مختلفة تسعى جميعها لتحقيق نتائج متقدمة.

وأشار إلى أن نتائج المنتخب المصري في المباريات الودية الأخيرة رفعت سقف التوقعات، وعززت ثقة الجماهير بقدرة "الفراعنة" على مقارعة كبار المنتخبات في النهائيات.

ولفت الشاذلي إلى أن المنتخب قدم مستويات جيدة أمام منتخبات قوية، إذ تعادل مع إسبانيا في برشلونة، وحقق الفوز على السعودية وروسيا، كما قدم أداءً مميزاً أمام البرازيل رغم خسارته بنتيجة 2-1.

وذكر أن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين البارزين، يتقدمهم محمد صلاح الذي حقق إنجازات كبيرة مع ليفربول وعمر مرموش المحترف في مانشستر سيتي وحمزة عبد الكريم المُعار إلى برشلونة من نادي الأهلي المصري، إلى جانب جهاز فني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.

وأضاف أن أداء المنتخب، إلى جانب قدرات لاعبيه المحترفين والجهاز الفني، رفع سقف الطموحات نحو تحقيق إنجاز كبير في النهائيات يتجاوز مجرد عبور دور المجموعات.

ورغم تحفظه على توقع بلوغ المربع الذهبي، أعرب الشاذلي عن ثقته بقدرة المنتخب على الذهاب إلى ما هو أبعد من دور الـ32.

** مشاريع لاكتشاف المواهب

وقال الشاذلي إن دعم الدولة للمنتخب يأتي ضمن مشروع تتبناه وزارة الشباب والرياضة ومنظومة كرة القدم المصرية لتطوير المنتخبات في مختلف المراحل السنية.

وأوضح أن الدولة تنظر إلى منتخبات المراحل السنية باعتبارها المصدر الأساسي لتغذية المنتخب الأول بالمواهب والعناصر الواعدة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عددا من مشروعات اكتشاف المواهب، من بينها مشروع "كابيتانو مصر" الذي انطلق عام 2022، إلى جانب دوري مراكز الشباب الذي يضم أكثر من 600 مركز شباب في مختلف المحافظات.

ويُعد "كابيتانو مصر" أكبر مشروع وطني لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية في مصر، ويهدف إلى استقطاب اللاعبين الواعدين من مختلف المحافظات وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات، بما يسهم في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلا.

وأضاف الشاذلي أن هذه المبادرات تندرج ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الهادف إلى اكتشاف ورعاية أبطال المستقبل في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكد أن هذه الجهود، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، تصب في خدمة المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وصف كرة القدم بأنها "أحد جوانب الأمن القومي المصري".

** دعم إداري ولوجستي

وأوضح الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة وفرت مختلف أشكال الدعم الإداري واللوجستي للمنتخب خلال التصفيات وبعد التأهل، من خلال المعسكرات التدريبية داخل مصر وخارجها وتنظيم مباريات ودية أمام منتخبات قوية.

وأضاف أن الوزارة تولت كذلك التنسيق والدعم الإداري واللوجستي لبعثة المنتخب، بما يشمل إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة والتأكد من جاهزية المعسكر التدريبي.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يحرص على دعم المنتخب من خلال حضور المباريات وزيارة المعسكرات التدريبية ومؤازرة اللاعبين معنويا.

كما لفت إلى وجود تنسيق مبكر بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن مواعيد المسابقات المحلية بما يخدم برنامج إعداد المنتخب.

وأفاد بأن الوزارة تعمل أيضا على دعم الجماهير المصرية في الولايات المتحدة، سواء عبر تيسير إجراءات السفر للراغبين في مؤازرة المنتخب أو من خلال مساعدة أبناء الجالية المصرية هناك.

وتابع أن استضافة الولايات المتحدة للبطولة تمثل عاملا إيجابيا في ظل وجود جالية مصرية كبيرة، ما قد ينعكس على حجم الدعم الجماهيري للمنتخب من المدرجات.

ولفت إلى إن وزير الشباب والرياضة على تواصل شبه يومي مع بعثة المنتخب، وإن الحالة النفسية والمعنوية للاعبين وأفراد الجهاز الفني في أعلى مستوياتها.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، أكد المدير الفني حسام حسن أن المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا ستكون صعبة في مجموعة تنافسية، مشيرا إلى أن المنتخب جاهز لمواجهة كبار المنتخبات رغم صعوبة المهمة.

وأعرب حسن عن رضاه عن أداء اللاعبين في المباراة الودية أمام البرازيل، مؤكدا أن الفريق يمتلك الخبرة والروح القتالية التي تمكنه من الذهاب بعيدا في البطولة.

ويخوض المنتخب المصري أولى مبارياته بدور المجموعات في 15 يونيو بمواجهة نظيره البلجيكي، ثم يلتقي منتخب نيوزيلندا في 22 يونيو، قبل أن يختتم منافساته بمواجهة إيران في 27 يونيو.