المهاجم الفرنسي وصف سيليست أماريلا بأنها "لا تستحق منصبها"، ردا على تصريحات سخرت من أصوله وتعليمه عقب مباراة المنتخبين في مونديال 2026..

مبابي يرد على عضوة بمجلس الشيوخ في باراغواي ويتهمها بالعنصرية المهاجم الفرنسي وصف سيليست أماريلا بأنها "لا تستحق منصبها"، ردا على تصريحات سخرت من أصوله وتعليمه عقب مباراة المنتخبين في مونديال 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



رد مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، الاثنين، على عضوة مجلس الشيوخ الباراغوايانية سيليست أماريلا، واتهمها بالعنصرية، ردا على تصريحات سخرت من أصوله وتعليمه عقب مباراة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وقال مبابي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، "سيدة سيليست أماريلا، أنت امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك، أنت لا تمثلين باراغواي، تلك الدولة التي بذلت جهدا كبيرا وشغفا وشرفا طوال فترة المنافسة".

وأضاف: "بسبب تهورك وعنصريتك الصارخة، نسي العالم بأسره الرحلة والجهد التاريخي الذي أنجزه لاعبوك خلال كأس العالم هذا، مما أفسح المجال لامرأة غير كفؤة تعطي أسوأ صورة ممكنة لبلدها".

وتابع: "لن أسمح أبدا لأشخاص مثلك بحرية نشر الكراهية والعنصرية في جميع أنحاء العالم".

وجاء رد مبابي بعد منشورات نشرتها أماريلا، المنتمية إلى الحزب الليبرالي الراديكالي في باراغواي، عبر "إكس" عقب خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا.

وقالت أماريلا: "كاميروني مستعمر، يتصرف بوقاحة كفرنسي، حاقد، ثري حديثا، متغطرس وقبيح. كان متوترا ومرعوبا طوال المباراة، تماما مثل بقية فريقه؛ لم يتمكنوا من تسجيل هدف واحد، وفازوا بصعوبة بالغة".

وأضافت: "الانتقاد الوحيد الذي يوجهه معظمنا للاعبي ألبيروجا هو أنهم لم يصفعوه بأيديهم العارية بعد المباراة، وأنا لست حتى من عشاق كرة القدم".

وتأتي تصريحات أماريلا بعد أيام من تصريحات حارس مرمى باراغواي السابق خوسيه لويس تشيلافيرت، الذي قال قبل مواجهة فرنسا إن منتخب بلاده سيواجه "فريقا من إفريقيا".

وقد أثارت تلك التصريحات ردا من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو، الذي وصف شيلافيرت بأنه "عار".

وقال ديالو: "أدين بأشد العبارات الممكنة التصريحات العنصرية التي أدلى بها خوسيه لويس شيلافيرت ضد المنتخب الفرنسي، والتي تقوض قيم الاحترام والأخوة والتنوع في كرة القدم لدينا".

وأضاف: "إذا كان حارس مرمى عظيما في يوم من الأيام، فقد سقط هذا الرجل الآن في العار".

وكان مبابي سجل ركلة جزاء حاسمة قاد بها المنتخب الفرنسي إلى الفوز على باراغواي والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب المغربي الخميس في مدينة بوسطن.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

