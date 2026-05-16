كاراتيه.. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية دوري الشباب العالمي محققة 3 انتصارات متتالية في البطولة المقامة بالفلبين، وفق اتحاد الكاراتيه الفلسطيني

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

توجت لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للكاراتيه مريم بشارات، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دوري الشباب العالمي المقام في الفلبين.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة في بيان السبت، إن بشارات توّجت بالميدالية الذهبية بعد فوزها على لاعبة منتخب كرواتيا في نهائي منافسات دوري الشباب العالمي للكاراتيه بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وأضاف أن البطلة بشارات قدمت "أداء مميزا طوال البطولة، مؤكدة حضورها القوي وإصرارها على رفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية".

وأشار إلى حضور سفير دولة فلسطين لدى الفلبين منير أنسطاس، الذي تابع المباراة النهائية وشارك في تكريم البطلة بشارات على منصة التتويج.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن بشارات فازت بذهبية الدوري العالمي الذي شارك فيه نحو 3000 لاعب ولاعبة من العالم.

ونافست بشارات على فئة تحت 66 كلغ، حيث حققت 3 انتصارات متتالية في البطولة، كان أولها على لاعبة ماليزية بنتيجة 8-0، والثانية في نصف النهائي على منافسة روسية 2-0.

أما الانتصار الثالث فكان في المواجهة النهائية أمام لاعبة كرواتية.

وخلال اللقاء قدمت بشارات أداءً قوياً جعلها تحسم النتيجة لصالحها بواقع 3-0، لتعتلي بذلك منصة التتويج وتتقلد الميدالية الذهبية، وتعزز صدارتها للتصنيف العالمي على فئة وزنها.

والأربعاء، وصلت بعثة الكاراتيه الفلسطينية إلى الفلبين للمشاركة في بطولة الدوري العالمي، وهي واحدة من أهم المنافسات الدولية الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد العالمي للكاراتيه.