بخسارتها أمام اليابان برباعية نظيفة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة..

كأس العالم 2026.. تونس ثالث المودعين للمونديال بخسارتها أمام اليابان برباعية نظيفة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح المنتخب التونسي ثالث المودعين رسميا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بخسارته الأحد أمام نظيره الياباني 0-4 على ملعب "مونتيري ستاديوم" بالمكسيك، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

الهزيمة هي الثانية لمنتخب "نسور قرطاج" بعد خسارة الجولة الأولى أمام السويد بنتيجة 1-5، والتي أدت إلى الإطاحة بالمدرب صبري لموشي وتعيين هيرفي رينارد بدلا منه، ليظل بدون نقاط في المركز الرابع ويلحق بمنتخبي هايتي وتركيا إلى خارج المونديال.

في المقابل رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف هولندا متصدرة الترتيب العام بفارق أفضلية الأهداف المسجلة.

وبات "السامواري" بحاجة إلى نقطة تعادل أمام السويد في ختام دور المجموعات الجمعة المقبل، لضمان التأهل.

وتعد هذه المرة السابعة التي يخفق فيها المنتخب التونسي في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم منذ ظهوره الأول في نسخة 1978 بالأرجنتين.

بداية اللقاء جاءت غير موفقة للمنتخب التونسي، باستقباله هدفا مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط عبر دايتشي كامادا، في المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من كيتو ناكامورا ليحولها بلمسة سريعة في الشباك.

وأضافت اليابان الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق أياسي أوييدا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، بعد أن استلم تمريرة قصيرة من زميله كو إيتاكورا ليتقدم باتجاه المرمى دون أي رقابة ويسدد بيمناه في الزاوية اليسرى السفلى.

وفي الشوط الثاني، واصل السامواري تفوقه محكما قبضته على منطقة وسط الملعب واقترب من مرمى أيمن دحمان عدة مرات قبل أن يحرز جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة الـ68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد أياسي أوييدا لهز الشباك بتسجيل الهدف الرابع لليابان والثاني له في الدقيقة 84 برأسية من تمريرة كايشو سانو غالطت الحارس التونسي بعد سوء تمركز في منطقة المرمى.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.