قدم.. 7 لاعبين تجاوزوا الأربعين عاما يشاركون في المونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تشهد النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مشاركة 7 لاعبين تجاوزوا سن الـ40، في رقم قياسي جديد بتاريخ البطولة.

ويعادل هذا العدد إجمالي عدد اللاعبين الذين تجاوزوا الأربعين وشاركوا في جميع النسخ السابقة من البطولة منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي.

ويتصدر حارس مرمى منتخب اسكتلندا كريغ غوردون قائمة أكبر اللاعبين سنا في مونديال 2026، إذ يبلغ 43 عاما، ويحتل المركز الثاني في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده خلف أندي روبرتسون.

كما يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البطولة بعمر يتجاوز 41 عاما، في مشاركته السادسة بكأس العالم، وهو الرقم ذاته الذي يحققه كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا.

وتضم القائمة أيضا الكرواتي لوكا مودريتش، والبوسني إدين دجيكو، والحارس الألماني مانويل نوير، إضافة إلى جوسيمار دياز فوزينها من الرأس الأخضر، والذي بلغ الأربعين الأربعاء.

ورغم الحضور الكبير للاعبين المخضرمين، لا يزال الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم صامدا باسم الحارس المصري عصام الحضري، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بعمر 45 عاما و161 يوما.

وفيما يلي قائمة أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كأس العالم: