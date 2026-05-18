قدم.. 35 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب تركيا بمونديال 2026 الفريق سيخوض مباراتين وديتين أمام شمال مقدونيا في إسطنبول وفنزويلا في ولاية فلوريدا قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

كشف الاتحاد التركي لكرة القدم، الاثنين، عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول التي اختارها المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، وتضم 35 لاعبا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب "النجمة والهلال" تدريباته في مجمع ومعسكر "حسن دوغان" في مدينة إسطنبول، هو المقر الرسمي والمركز التدريبي المتكامل التابع للاتحاد التركي لكرة القدم، وذلك اعتبارا من 22 وحتى 31 مايو/ أيار الجاري.

ويخوض الفريق في إطار تحضيراته مباراتين وديتين أمام شمال مقدونيا يوم 1 يونيو في إسطنبول، قبل أن يتوجه في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة حيث سيلعب مباراته الودية الثانية ضد فنزويلا في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية في السابع من يونيو.

وأوقعت القرعة المنتخب التركي ضمن المجموعة الرابعة حيث يستهل مبارياته يوم 14 يونيو أمام أستراليا ثم باراغواي يوم 20 يونيو، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول أمام الولايات المتحدة المضيفة، يوم 26 يونيو.

وكان المنتخب التركي تأهل للمونديال بعد غياب 24 عاما بتخطيه مباريات الملحق الأوروبي التي أقيمت في مارس/ آذار الماضي عقب فوزه على رومانيا ثم كوسوفو، ليضمن بذلك تأهله للبطولة لأول مرة منذ عام 2002.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد)، إرسين ديستان أوغلو ( بشيكطاش)، ميرت غونوك (فنربهتشه)، محمد شنجيزر (باشاك شهير)، أورجان تشاكير (غالاطة سراي).

خط الدفاع: عبد الكريم بارداكجي (غالاطة سراي)، أحمدجان كابلان (نيميخن)، تشالار سويونجو (فنربهتشه)، إرين المالي (غاللطة سراي)، فردي قادي أوغلو (برايتون)، ميريح ديميرال (الأهلي)، ميرت مولدور (فنربهتشه)، مصطفى إسكيهيلاتش (طرابزون سبور)، أوزان كاباك (هوفنهايم)، سامت أكايدين (ريزة سبور)، يوسف أكتشيتشيك (الهلال)، زكي تشيليك (روما).

خط الوسط: أتاكان كارازور (شتوتغارت)، دمير إيجي تيكناز (براغا)، هاكان تشالهانوغلو (إنتر ميلان)، إسماعيل يوكسيك (فنربهتشه)، كان أيهان (غالاطة سراي)، أوركون كوكتشو (بشكتاش)، صالح أوزجان (بوروسيا دورتموند).

خط الهجوم: أرال شمشير (ميتيلاند)، أردا غولر (ريال مدريد)، باريش ألبير يلماز (غالاطة سراي)، جان أوزون (آينتراخت فرانكفورت)، دينيز غول (بورتو)، عرفان جان قهوجي (قاسم باشا)، كينان يلدز (يوفنتوس)، كريم أكتورك أوغلو (فنربهتشه)، أوغوز أيدين (فنربهتشه)، يونس أكغون (غالاطة سراي)، يوسف ساري (باشاك شهير).