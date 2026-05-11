"يويفا" يعلن طواقم حكام نهائي المسابقات الأوروبية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، عن أسماء الحكام المختارين لإدارة المباريات النهائية لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث، وهي: دوري الأبطال، والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

ويتولى الألماني دانييل زيبرت، الذي أدار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وأتلتيكو مدريد، اللقاء النهائي للبطولة القارية الأبرز الذي يجمع بين الفريق الإنجليزي وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، يوم 30 مايو (أيار) الجاري، على ملعب "بوشكاش أرينا" ببودابست.

ويعاون زيبرت، البالغ من العمر 42 عاما والذي يعد من حكام النخبة في القارة العجوز، كل من جان سايدل ورافاييل فولتين وساندرو شيرر، بينما يتولى ساندرو شيرر مهام حكم تقنية الفيديو بمساعدة روبرت شرودر.

في المقابل، سيتولى الفرنسي فرنسوا ليتكسييه، الذي أدار مباراة نهائي بطولة أوروبا موسم 2024، إدارة مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين فرايبورغ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي يوم 20 مايو، على ملعب "توبراش" بإسطنبول.

ويتولى الإيطالي ماوريتسيو مارياني إدارة نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني يوم الأربعاء 27 مايو، على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ الألمانية.

