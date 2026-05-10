قدم.. يوفنتوس يتخطى ليتشي بهدف بعد 12 ثانية من البداية ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي ليعزز فريق السيدة العجوز موقعه في المربع الذهبي للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

عزز فريق يوفنتوس موقعه ضمن المربع الذهبي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه ليتشي بهدف دون رد، السبت، على ملعب "فيا ديل ماري"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع، والذي سيواجه أتالانتا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق أربع نقاط عن كريمونيزي صاحب المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط) وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.

هدف المباراة الوحيد سجله دوسان فلاهوفيتش بعد 12 ثانية فقط من ضربة البداية، بعدما استقبل المهاجم الصربي تمريرة عرضية متقنة من زميله أندريا كامبياسو وسيطر عليها قبل أن يسدد من مسافة قريبة في شباك فلاديميرو فالكوني.



ويعد هذا الهدف هو الأسرع للاعب من يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ بدء جمع البيانات في موسم 2004-2005، متفوقا على هدف أرتورو فيدال أمام إنتر في نوفمبر 2012 (18 ثانية).

ولم يسجل لاعب هدفا أسرع منه في المسابقة سوى البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان، بعد ست ثوان، والمكسيكي هيرفينغ لوزانو، جناح نابولي السابق، بعد تسع ثوان.

وحرم القائم البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو من إضافة الهدف الثاني لليوفي، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو المساعد في إلغاء هدفين آخرين في الدقيقتين48 و59 لفلاهوفيتش والفرنسي بيير كالولو.

وفي مباريات أخرى، تغلب إنتر ميلان، المتوج بلقب البطولة، على ضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة، سجلها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والكرواتي بيتار سوتشيتش والأرميني هنريك مخيتاريان في الدقائق 6 و39 و76.

كما فاز أودينيزي على مضيفه كالياري بهدفين دون رد، سجلهما البولندي آدم بوكسا والسنغالي إدريسا غاي في الدقيقتين 56 و6+90.