يوفنتوس الإيطالي يضم الفرنسي كولو مواني والبوسني ألايبغوفيتش

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أتم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الأحد، صفقتي التعاقد مع الفرنسي راندال كولو مواني، والبوسني كريم ألايبغوفيتش، قادمين من باريس سان جيرمان الفرنسي، وباير ليفركوزن الألماني.

وقال البيانكونيري في بيان: "توصل نادي يوفنتوس وباير ليفركوزن إلى اتفاق بشأن انتقال كريم ألايبغوفيتش بشكل نهائي، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، والذي سيبلغ 19 عاما في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي، يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2031".

وأضاف في بيان آخر: "بعد فترة إعارة رائعة مع النادي في النصف الثاني من موسم 2024/25، أصبح راندال كولو مواني رسميا لاعبا في يوفنتوس مرة أخرى".

وكان كولو مواني (27 عاما) معارا من قبل يوفينتوس خلال النصف الأول من عام 2025، وقدم مستويات مميزة، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وأسهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال تلك الفترة.

وبعد نهاية تلك الإعارة، خاض اللاعب الموسم الماضي مع توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة أيضا، حيث شارك في 41 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن يقرر يوفنتوس استعادته بشكل دائم هذا الصيف.

بينما انضم ألايبغوفيتش، المولود في ألمانيا، إلى سالزبورغ قادما من ليفركوزن، حيث كان يلعب مع أكاديمية الشباب منذ عام 2021، قبل أن يعيد النادي الألماني التعاقد معه مطلع الشهر الماضي بعقد لمدة خمس سنوات.

وسجل الجناح الشاب في فوز البوسنة بركلات الترجيح على ويلز وإيطاليا في تصفيات كأس العالم، كما سجل الهدف الافتتاحي في الفوز 3-1 على قطر الذي أهلهم إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة، حيث خسروا 0-2 أمام الولايات المتحدة المضيفة.

