قدم.. يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الألماني حتى 2030 في أول تجربة لمدرب ليفربول السابق على رأس القيادة الفنية لمنتخب وطني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، تعيين يورغن كلوب مدربا جديدا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى عام 2030، في أول مهمة رسمية له على الأطلاق مع منتخب وطني، خلفا ليوليان ناغلسمان.

وقال الاتحاد الألماني عبر موقعه الإلكتروني: "سيتولى يورغن كلوب منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني للرجال".

وتابع: "وقع المدرب البالغ من العمر 59 عاما عقدا لمدة أربع سنوات في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت اليوم، وسيقود ألمانيا في بطولة أمم أوروبا 2028 وكأس العالم 2030".

كان الاتحاد الألماني قد أقال يوليان ناغلسمان (38 عاما) من تدريب المنتخب بعد الخروج من دور الـ32 لكأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالخسارة أمام باراغواي بهدف دون رد.

وعانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم، إذ خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ولم تحقق سوى فوز واحد في الأدوار الإقصائية خلال البطولات الكبرى الخمس الأخيرة، حين بلغت ربع النهائي في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها على أرضها.

سبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينز وبوروسيا دورتموند، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في إنجلترا حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، منهيا 30 عاما من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، ومنذ الأول من يناير 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفا على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

سيخوض كلوب أول مباراة دولية له مع "المانشافت" خلال فترة التوقف الدولي، حيث سيلعب أربع مباريات، أمام هولندا في أمستردام واليونان في أوغسبورغ يومي 24 و27 سبتمبر/أيلول، وصربيا في ميونخ واليونان في سالونيك يومي 1 و4 أكتوبر/تشرين الأول.