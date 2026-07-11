قدم.. وفاة لاعب منتخب جنوب إفريقيا بعد مشاركته في كأس العالم 2026 تم العثور على جثة جايدن آدامز في منزل بكيب تاون

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

توفي لاعب خط وسط منتخب جنوب إفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز لكرة القدم، جايدن آدامز، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وأعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا أنها فتحت تحقيقا بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما في منزل في شوتشيكلوف، وهي ضاحية في وسط مدينة كيب تاون، صباح السبت، وأنها تبحث عن ملابسات الحادث.

ونشرت صحيفة "صنداي وورلد" الجنوب إفريقية بيانا لوزير الرياضة والفنون والثقافة جايتون ماكنزي، قال فيه: "بصدمة عميقة وقلب مثقل بالحزن تلقيت نبأ وفاة جايدن آدامز، لاعب خط الوسط في فريق ماميلودي صنداونز ومنتخب بافانا بافانا، عن عمر يناهز 25 عاما".

وتابع الوزير ماكنزي: "لقد فقدت كرة القدم في جنوب إفريقيا أحد ألمع المواهب الشابة، وأمتنا تنعى إلى جانب عائلته وزملائه في الفريق وملايين المشجعين الذين شاهدوه يكبر من لاعب واعد في الأكاديمية إلى لاعب دولي كامل في منتخب بافانا بافانا".

وأضاف: "سأظل أتذكر دائما مشاهدة مباراة بافانا بافانا ضد التشيك في أتلانتا، أتذكر أنني لاحظت الهدوء غير المعتاد الذي بدا عليه جايدن على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، بعد استبداله".

واستطرد ماكنزي: "لم نعلم إلا لاحقا أنه نزل إلى أرض الملعب في ذلك اليوم وهو يحمل حزنا جديدا لفقدان جدته ماريانا، التي توفيت قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة".

وواصل: "عندما تواصلت مع جايدن لأقدم له التعازي والتشجيع، سأحتفظ إلى الأبد برده المتواضع والمقدر، حين قال إنه اختار ارتداء قميص المنتخب الوطني وبذل قصارى جهده، تلك اللحظة تشير إلى عمق شخصيته واحترافيته التي تفوق عمره بكثير، وتجسد قيمة الشاب الذي فقدته جنوب إفريقيا".

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تعازيه عبر حسابه بإنستغرام، قائلا: "من المحزن للغاية سماع نبأ وفاة لاعب خط وسط جنوب إفريقيا جايدن آدامز، بعد أسابيع قليلة من مشاركته في حملة منتخب بلاده التاريخية في كأس العالم".

وتابع إنفانتينو: "أتقدم بأحر التعازي والمواساة، وكذلك جميع العاملين في الفيفا ومجتمع كرة القدم العالمي، إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق. سنفتقد نجم بافانا بافانا وماميلودي صنداونز بشدة. فليرقد بسلام".

وبدأ أدامز، مسيرته الكروية في نادي ستيلينبوش لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى نادي ماميلودي صنداونز في يناير/ كانون الثاني 2025، حيث فاز بلقب الدوري ولقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب جزءا من تشكيلة جنوب إفريقيا التي وصلت إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2024 قبل أن يتم استدعاؤه إلى تشكيلة هوغو بروس لكأس العالم، حيث صنع الفريق التاريخ بوصوله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة لأول مرة.

وشارك أدامز، في جميع مباريات جنوب إفريقيا الثلاث في دور المجموعات بالبطولة، حيث وصل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية قبل أن يخسر أمام كندا، الدولة المضيفة المشاركة، في دور الـ32.