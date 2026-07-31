قائد "الروسونيري" التاريخي رحل عن عمر يناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض دام قرابة عام

قدم.. وفاة أسطورة الكرة الإيطالية فرانكو باريزي قائد "الروسونيري" التاريخي رحل عن عمر يناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض دام قرابة عام

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

توفي أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان، فرانكو باريزي، الجمعة، عن عمر يناهز 66 عاما، بعد صراع دام قرابة عام مع المرض.

وقال نادي ميلان في بيان: "يذرف تاريخ ميلان الدموع على رحيل فرانكو باريزي، سيظل مثاله وعمقه، إلى الأبد مثل قميصه رقم 6، جزءا لا يتجزأ وأساسيا من هوية النادي ومسيرته".

وأضاف: "التعازي التي يقدمها نادي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي بأكملها هي نفس التعازي التي يقدمها كل مشجع للروسونيري لنفسه في هذه اللحظة العصيبة".

وكان باريزي خضع بالعام 2025 لعملية جراحية لإزالة عقدة في الرئة، لكنه واصل الظهور العلني، وعاد إلى ملعب "سان سيرو"، كما شارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026" بوصفه أحد حاملي الشعلة الأخيرين.

وأمضى باريزي، أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، مسيرته الاحترافية الممتدة 20 عاما كاملة مع ميلان، وقاد الفريق لمدة 15 موسما، وخاض بقميصه 719 مباراة، كما مثل المنتخب الإيطالي في 81 مباراة دولية.

وتوج مع ميلان بستة ألقاب للدوري الإيطالي، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإيطالي، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أعوام 1989 و1990 و1994، إضافة إلى لقبين في كأس الإنتركونتيننتال.

وبعد اعتزاله عام 1997، قرر ميلان حجب القميص رقم 6 الذي ارتداه باريزي طوال مسيرته، تكريما لإسهاماته مع النادي.

كما كان باريزي ضمن منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 1982، ويعد اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي حقق المراكز الثلاثة الأولى، بعدما أحرز اللقب عام 1982، والمركز الثالث عام 1990، والوصافة عام 1994.