والاتحاد الدنماركي يؤكد أن اللاعب بخير بعد سقوطه فاقدا الوعي على أرضية الملعب خلال المباراة...

قدم.. وعكة صحية طارئة لكريستيان إريكسن تلغي ودية الدنمارك وأوكرانيا والاتحاد الدنماركي يؤكد أن اللاعب بخير بعد سقوطه فاقدا الوعي على أرضية الملعب خلال المباراة...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أُلغيت المباراة الودية بين منتخبي الدنمارك وأوكرانيا، الأحد، قبل نهايتها بسبب وعكة صحية طارئة تعرض لها كريستيان إريكسن، نجم الفريق الدنماركي أدت إلى سقوطه فاقدا الوعي على أرضية ملعب "نيتشر إنرجي بارك" بأودنسه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، وهو يمسك صدره بكلتا يديه في الدقيقة 65 من المباراة، قبل أن يمتد على الأرض ويتجمع اللاعبون حوله.

وبعد توقف دام نحو ربع ساعة، ابتعد مخرج المباراة بالكاميرات عن أرضية الملعب أثناء إسعاف إريكسن، وسط ترقب من الجماهير الحاضرة في المدرجات ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية.

وأثناء التوقف، تحدث حكم اللقاء مع بيير إيميل هويبرغ، قائد منتخب الدنمارك، ونظيره في أوكرانيا ميكولا ماتفيينكو، قبل أن يقرر إلغاء المباراة بعد نقل إريكسن إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وسط عاصفة من تصفيق الجماهير.

نتيجة المباراة قبل التوقف كانت تشير لتقدم الدنمارك بنتيجة 2/ 1، بهدفي باتريك دورغو ويواكيم مايلي في الدقيقتين 13 و36، وقلصت أوكرانيا الفارق بهدف وحيد سجله فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 44.

وسبق أن تعرض إريكسن (34 عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في بطولة أمم أوروبا خلال صيف 2021، استدعت أيضا خروجه من الملعب بعد توقف قلبه لدقائق، ونجاح عملية الإنعاش المؤقت.

واضطر إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لاستكمال مسيرته مع كرة القدم، قبل أن يقرر نادي إنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عنه؛ لأن لوائح الدوري لا تسمح لمثل هذه الحالات الطبية بالمشاركة في المباريات.

وبعدها تنقل النجم الدنماركي بين أندية برينتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، قبل أن ينضم لصفوف فولفسبورغ الألماني صيف 2025 بعقد لمدة موسمين.

وأخفق منتخبا الدنمارك وأوكرانيا في التأهل لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانا يستعدان بهذه المباراة الودية لانطلاقة مشوارهما في سبتمبر / أيلول) المقبل ببطولة دوري أمم أوروبا للموسم الجديد 2026/ 2027.

من جانبه، نشر الاتحاد الدنماركي عبر موقعه الإلكتروني رسالة طبيب المنتخب مورتن بوسن قال فيها: "کریستیان بخیر وقد غادر الملعب بنفسه، يبدو أن جهاز تنظیم ضربات القلب يعمل بشكل سليم".

وتابع: "فقد وعيه لفترة وجيزة، لكنه سرعان ما استعاده، وتواصلنا معه على الفور. الآن يحتاج إلى مزيد من الفحوصات في المستشفى لمعرفة سبب الحادث".

وأضاف: "نحن على اتصال دائم به وبالأطباء في المستشفى، كريستيان بخير، وطلب مني أن أبلغ جميع اللاعبين تحياته وأن أقول إنه بخير".