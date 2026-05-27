قدم.. وست هام يعلن استمرار نونو سانتو مدربا للفريق رغم الهبوط من الدوري الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية لأول مرة منذ 14 عاما..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن نادي وست هام الإنجليزي، الأربعاء، استمرار البرتغالي نونو سانتو، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم هبوطه من الدوري الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 14 عاما.

وقال النادي اللندني في بيان: "لطالما كانت إدارة شؤون كرة القدم أولويتنا القصوى، وقد بدأنا التخطيط للموسم المقبل فور انتهاء مباراة الأحد".

وتابع: "عقدنا اجتماعات مع المدرب نونو إسبيريتو سانتو في بداية هذا الأسبوع، ويسرنا أن نؤكد أنه أعرب عن التزامه المستمر تجاه النادي، كما فعلنا نحن معه".

وأضاف البيان: "أوضح نونو جليا حماسه الشديد لتحدي قيادة وست هام يونايتد للعودة إلى دوري الدرجة الأولى من المحاولة الأولى، ولا شك أن هذا هو الهدف الأسمى للموسم المقبل".

وواصل: "سبق لنونو أن لعب موسما واحدا في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب) وحقق نجاحا باهرا، حيث حصد 99 نقطة ليتوج باللقب مع وولفرهامبتون واندررز عام 2018".

وتولى سانتو، البالغ من العمر 52 عاما، تدريب وست هام في سبتمبر/ أيلول الماضي خلفا لغراهام بوتر، لكنه لم يتمكن من إيقاف تراجع مستوى الفريق، ليهبط إلى الدرجة الأدنى في نهاية الموسم لأول مرة منذ 2012.

وقاد سانتو، الذي أقيل في بداية الموسم من تدريب ولفرهامبتون، الفريق اللندني في 37 مباراة بجميع المسابقات، وحقق 12 فوزا، و9 تعادلات، فيما تلقى 19 خسارة.

ويأتي هذا الإعلان عقب تكهنات بأن سانتو قد يغادر ملعب لندن، رغم إشرافه على تحسن في الأداء خلال الأربعة الأشهر الماضية، حيث حصد الفريق 22 نقطة من 13 مباراة، لكن تكبد ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات بالدوري، وهبط للدرجة الأدنى.