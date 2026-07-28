سيدني لوبيز كابرال توج بجائزة "فيفا" بعد تصويت الجماهير متفوقا على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي...

قدم.. هدف مدافع الرأس الأخضر في مرمى الأرجنتين الأفضل بمونديال 2026 سيدني لوبيز كابرال توج بجائزة "فيفا" بعد تصويت الجماهير متفوقا على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال في مرمى الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة.

وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، إن هدف كابرال حصد أغلبية أصوات الجماهير في الاستفتاء الذي أجري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتفوّق هدف لاعب بنفيكا البرتغالي على هدفي الأوزبكي إلدور شومورودوف والهايتي ويلسون إيسيدور، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل كابرال هدفه في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ32، بعدما راوغ أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، معادلا النتيجة 2-2.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسمها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 ويبلغ الدور التالي.

