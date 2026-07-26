قدم.. هدف رسمي بتوقيع "الملك كازو" في عمر 59 عاما ساهم في فوز فوكوشيما يونايتد على إيواكي فوروكاوا 7-0 ليضمن فريقه التأهل لكأس الإمبراطور الياباني..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا هدفا وهو في سن 59 عاما، ساهم به في فوز فريق فوكوشيما يونايتد على إيواكي فوروكاوا 7-0، السبت، في نهائي منطقة فوكوشيما ليضمن مكانا في كأس الإمبراطور.

وبدأ ميورا، المعروف باسم "الملك كازو"، المباراة كقائد للفريق، وبقي في الملعب بعد نهاية الشوط الأول للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق، وجاءت لحظته التاريخية بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، بينما كان فوكوشيما متقدما بالفعل بنتيجة 4-0.

وسجل ميورا هدفه في الدقيقة 52 ليضع فوكوشيما في المقدمة بـ5-0، مختتما انطلاقة مميزة داخل منطقة الجزاء حيث قابل تمريرة عرضية من تاكاتورا إيناغا، وحولها إلى الشباك من أول لمسة، بعمر 59 عاما و149 يوما.

وهذا أول هدف تنافسي لميورا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما سجل هدفا لفريق سوزوكا بي جي ، المعروف الآن باسم أتلتيكو سوزوكا، في المباراة التي خسرها أمام إف سي أوساكا في الدوري الياباني لكرة القدم.

وحجز فريق فوكوشيما مكانه في بطولة كأس الإمبراطور، التي ستنطلق في 19 أغسطس/ آب المقبل، بينما أثبت النجم الياباني مرة أخرى أنه ما زال قادرا على صنع التاريخ على أرض الملعب رغم عمره.

ويستعد اللاعب الدولي الياباني السابق لموسمه الثاني والأربعين كلاعب محترف بعد تمديد فترة إعارته مع فريق فوكوشيما يونايتد الذي يلعب في الدرجة الثالثة حتى يونيو/ حزيران 2027.

وكان ميورا قد انضم إلى فوكوشيما يونايتد قادما من نادي يوكوهاما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيبقى مع فوكوشيما بعد أن شارك في ست مباريات خلال موسم 2026.

يُعد كازويوشي ميورا، "أكبر لاعب كرة قدم محترف" في العالم، وفقا لنادي فوكوشيما يونايتد وتقارير إعلامية يابانية ودولية بينها تقرير لمنصة "Arab News Japan" الإخبارية منشور في 26 يونيو/ حزيران الماضي.



وكان "الملك كازو" بدأ مسيرته الاحترافية وهو في سن الخامسة عشرة مع نادي سانتوس البرازيلي.

واستمر في اللعب على مدى عقود متنقلا بين أندية عالمية في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال واليابان.

